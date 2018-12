Londýn - Nelichotivých titulků v domácím tisku se dnes dočkala britská premiérka Theresa Mayová za to, že na poslední chvíli podle komentářů utekla z parlamentní bitvy o brexitovou dohodu, kterou uzavřela se zbytkem Evropské unie. "Mayday!", shrnuje pondělní události stručný titulek listu i, zatímco list The Times míní, že premiérka bude nyní "žebrat" o pomoc u ostatních evropských lídrů. Další deníky hovoří o výrazném oslabení pozice předsedkyně vlády.

Mayová si odkladem hlasování o "rozvodové dohodě" ušetřila ponižující porážku v parlamentu. Při pohledu na mediální ohlasy je však zjevné, že značné ostudě se nevyhnula.

Web The Telegraph, který je dlouhodobě k počínání Mayové kritický, zaplnil polovinu titulní strany fotkou zachmuřené Mayové, jak odjíždí z parlamentu. V titulku pak zdůraznil ochotu současné lídryně změnit kurz o 180 stupňů, když v něm převrátil jeden ze slavných výroků někdejší premiérky Margaret Thatcherové, kterým v roce 1980 dala najevo neústupnost tváří v tvář kritice. Podle webu se Mayová svým pondělním krokem zjevně zuby nehty drží premiérského postu. Odvoláním hlasování prý také vyvolala velmi reálné obavy ohledně odkladu samotného odchodu Británie z EU.

Možná vůbec nejpřísnější je ze seriózních deníků levicový The Guardian, jehož redakční komentář označuje premiérku za politickou zombie, která "hraje politickou hru se stabilitou země". "Mayová nezachraňuje své vůdcovství, naopak jej znehodnocuje až na hranici bezcennosti. Za tento chaos nemůže vinit nikoho jiného než sebe," píše The Guardian. List kromě toho na titulní straně připomíná, jak Mayová i další členové vlády v posledních dnech jednoznačně tvrdili, že hlasování plánované na dnešek se odkládat nebude.

Komentář v deníku Financial Times (FT) uznává, že utíkat z předem prohrané bitvy není hloupost. Jedním dechem ale dodává, že "musíte mít kam utéct". "Problém Theresy Mayové je v tom, že ona nemá žádný úkryt... Čelila porážce trojciferným rozdílem u nejdůležitější otázky, jaká byla parlamentu předložena za více než 40 let. Z toho se nedá oklepat," píše komentátor Robert Shrimsley.

"Ona (premiérka) a její tým se tak rozhodli, protože vidina strašlivé porážky byla temnější než ponížení v podobě odkladu," komentovala hlavní politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. "Takže věci se teď mají tak, že za 14 týdnů opouštíme EU, na stole není žádná dohoda, která by mohla projít parlamentem a premiérka nejeví žádné známky toho, že by mohla učinit velký posun, který by zamíchal kartami," dodala.

"A co bude dál?", ptají se novináři. Shodují se na tom, že Mayová oddálením hlasování jen získala trochu času, avšak zásadní změny podmínek brexitu, které by poslance dostaly na její stranu, získat nemůže.

The Times vidí jako nejpravděpodobnější dva scénáře. Mayová by mohla od EU získat další právně nezávazné záruky ohledně kontroverzní irské pojistky, které by sice hned s prosazením dohody nepomohly, dokument by ale stále mohl projít později za patové situace ve sněmovně. Druhá možnost, tedy svržení Mayové v rámci vnitrostranického procesu, se s tou první v zásadě nevylučuje. "Vyvolalo by to plnohodnotnou volbu lídra (Konzervativní strany), která by se táhla přinejmenším několik týdnů," odhaduje list.