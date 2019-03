Londýn - Další porážkou a ponížením premiérky Theresy Mayové skončilo podle dnešních vydání britských novin pondělní hlasování Dolní sněmovny, kterým se poslanci "chopili moci nad brexitem". Britské listy dál spekulují o dalším vývoji na politické scéně - ve hře je podle nich dál brzký odchod Mayové z funkce předsedkyně vlády i předčasné volby. Podrobně se média věnují také tomu, jak by mohlo vypadat středeční hlasování o možnostech dalšího vývoje kolem brexitu a zda může přinést východisko z brexitového patu.

Poslanci Dolní sněmovny si v pondělí vynutili možnost projednat ve středu nevládní, poslanecké návrhy na podobu britského odchodu z Evropské unie. Ministerstvo pro brexit výsledek hlasování označilo za nebezpečný precedens. Sondovacím hlasováním se totiž poruší princip, na němž sněmovna funguje od začátku 20. století, tedy že agendu parlamentu určuje vláda.

Podle The Daily Telegraph poslanci svým pondělním hlasováním "převzali kontrolu" a "zanechali Mayovou bezmocnou". Také deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, hovoří o tom, že Dolní sněmovna "převzala kontrolu nad brexitem". Podle něj bylo pondělní dění ve sněmovně "dalším ponížením" premiérky Mayové a porážka byla "těžší, než se čekalo". List připomíná, že tři níže postavení členové vlády v pondělí na své funkce rezignovali, aby mohli hlasovat proti kabinetu.

Také The Times píšou o "ponížení" premiérky Mayové. Ovládnutím programu středeční schůze podle něj poslanci nastoupili cestu, "která by mohla vést k tomu, že parlament podpoří měkčí brexit". List Financial Times nicméně připomíná, že Mayová už dříve odmítla, že by její vláda, která se výsledkem středečního hlasování nemusí řídit, podpořila "měkký brexit", který by byl v rozporu s programem, s nímž šli konzervativci do voleb v roce 2017. The Guardian připomíná, že Mayová, kterou označuje za premiérku "v obležení", ještě před pondělním hlasováním vzdala prozatím snahu předložit svou brexitovou dohodu k třetímu hlasování.

Stejně jako v pondělním vydání se i na titulní stránce bulvární list The Sun věnuje budoucnosti premiérky Mayové ve funkci. "Podpořte mě a vyhoďte mě," zní palcový titulek. "Premiérka naznačila, že odejde, když zastánci brexitu podpoří její dohodu," napsal dál The Sun. Podle něj nabídla Mayová už o víkendu příznivcům tvrdého brexitu, že své křeslo opustí, pokud jí oni výměnou za to pomohou prosadit napotřetí v parlamentu dohodu s EU.

Podle bulvárního listu Daily Express v pondělí v Dolní sněmovně zvítězili poslanci, kteří chtějí zůstat v EU a zhatit vůli lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016. "Teď ukradli, co ještě z brexitu zbylo," napsal.

Řada listů si všímá také toho, že vysoce postavení členové britské vlády připustili, že by východiskem ze současné krize mohly být předčasné volby. Podle listu The Times se na předčasné hlasování o novém složení Dolní sněmovny vláda již dokonce připravuje. Zda se Británie řítí směrem k dalším předčasným volbám, se táže také bulvár Daily Mail.

Středeční hlasování by mělo poslancům umožnit najít brexitový plán, který má v Dolní sněmovně většinovou podporu. Mezi předloženými návrhy by podle BBC mohly být "měkčí" podoba brexitu, setrvání Británie v celní unii EU či nové referendum. Jak přesně se bude hlasovat, ale není vůbec jasné. Podle britských médií bude forma hlasování přitom klíčová. Pokud by se hlasovalo postupně ano či ne, mohly by být všechny možnosti odmítnuty. Možné ale je i to, že se zvolí jiná, méně obvyklý systém, například "obodování" návrhů od nejlepšího po nejhorší či opakované hlasování s postupným vyřazování návrhů, které získají nejmenší podporu.

Například banka Goldman Sachs po pondělním hlasování Dolní sněmovny dnes svou předpověď toho, jak dopadne brexit, nezměnila. Pravděpodobnost, že Británie opustí EU bez dohody, je podle ní dál 15procentní, a že v bloku setrvá 35procentní. Padesátiprocentní je podle banky šance, že se nakonec poslanci dohodnou a podpoří současnou brexitovou dohodu premiérky Mayové.