Britský tisk k rekonstrukci vlády: Krvavá lázeň, masakr, pomsta

Londýn - Za krvavou lázeň, vládní masakr či historickou čistku označují dnešní vydání britských novin rekonstrukci kabinetu, ke které ve středu po svém jmenování do funkce premiéra přistoupil Boris Johnson. Moc v Británii podle listů nyní převzali zastánci tvrdého brexitu, jejichž úkolem bude připravit Spojené království během nadcházejících méně něž sta dní na odchod z Evropské unie - třeba i bez dohody.

"Poté, co slíbil, že Británii sjednotí, nový premiér Boris Johnson vyhodil či donutil odejít většinu kabinetu," popsal situaci deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent. Všechny klíčové posty ve vládě podle něj získali zastánci brexitu, zatímco Johnsonovi "mocní kritici" jsou nyní jen řadovými poslanci bez vládních funkcí.

Podle listu The Guardian se Johnson "pomstil" a ve vládě, kterou před více než rokem kvůli nesouhlasu s její brexitovou politikou opustil, udělal "brutální čistku". Do ministerských funkcí podle levicového deníku jmenoval nový premiér "veterány" tábora podporujícího odchod Británie z Evropské unie a "pravicové zastánce volného trhu", a dal tak najevo "své bezohledné odhodlání zajistit brexit".

Také list Financial Times se na titulní stránce věnuje rekonstrukci vlády. Johnson podle něj tým bývalé premiérky Theresy Mayové "rozbil na kusy", aby vytvořil "tvrdý tým zastánců brexitu".

Za "vládní krveprolití" a "nejbrutálnější vládní čistku v moderních politických dějinách" označil události středečního večera také list The Times. "Rekordních sedmnáct členů vlády odešlo během pěti horečných hodin," napsal. Podle The Times Johnson britský parlament i Evropskou unii šokoval především tím, že svěřil přípravy na brexit bez dohody do rukou Michaela Govea a že svým klíčovým poradcem jmenoval Dominica Cummingse, strůjce a šéfa úspěšné kampaně za odchod Británie z Evropské unie.

Bulvární list Daily Mail středeční rekonstrukci britského kabinetu popsal jako "vládní masakr" a "Borisova jatka", Daily Express píše o "historické čistce" a začátku "nové éry". Podle deníku Metro v prvních hodinách ve funkci "brutální" Johnson vyrazil na kabinet expremiérky Mayové se sekyrou v ruce.

Bulvární list The Sun označil v titulku středeční večer za "noc blonďatých nožů". Odkázal tím na takzvanou noc dlouhých nožů, čistku, kterou nechal v roce 1934 v Německu provést Adolf Hitler a jíž za oběť padli především členové jednotek SA a někteří významní konzervativci. Kromě blonďatého premiéra má The Sun na titulní straně také fotografii jeho partnerky Carrie Symondsové. List rekonstrukci vlády označuje za "nejkrvavější" v historii a popisuje ji jako "mega jatka".

V britské vládě usedne i mladší bratr premiéra Johnsona

Funkci ve své vládě dal nový britský premiér Boris Johnson také svému mladšímu bratrovi. Jo Johnson byl do loňského listopadu náměstkem na ministerstvu dopravy, kvůli nesouhlasu s brexitovou politikou tehdejší premiérky Theresy Mayové ale vládu opustil. Nyní bude náměstkem hned na dvou ministerstvech.

"Jo Johnson byl jmenován náměstkem na ministerstvu obchodu, energetiky a průmyslové strategie a na ministerstvu školství," uvedl krátce před půlnocí na twitteru úřad britského premiéra a doplnil, že se Jo Johnson bude rovněž účastnit zasedání vlády. Ne všichni náměstci tuto možnost mají.

Nyní 47letý bratr současného britského premiéra loni v listopadu kvůli nesouhlasu s brexitovou politikou premiérky Mayové rezignoval na svou tehdejší vládní funkci. Na rozdíl od Borise, který vládu Mayové opustil v červenci, ale Jo Johnson chtěl dále usilovat o vypsání referenda, ve kterém by Britové mohli hlasovat o dohodě, kterou tehdejší předsedkyně vlády vyjednala s Bruselem. Nyní se Jo Johsnon do britské vlády po více než osmi měsících vrátil.

Nový premiér Boris Johnson ve středu zásadně rekonstruoval britskou vládu. Noví ministři povedou mimo jiné rezorty zahraničí, financí, vnitra či obrany. Z téměř třiceti funkcí ve vládě, o kterých nový premiér rozhodoval, na svých dosavadních postech zůstali jen ministři práce, zdravotnictví, pro brexit a pro záležitosti Walesu, generální prokurátor a zástupkyně vlády ve Sněmovně lordů. Podle britského tisku si premiér Johnson do klíčových pozic své vlády vybral většinou lidi, kteří souhlasí s jeho pohledem na brexit.