Londýn - O poslední šanci a dni zúčtování píší dnes britská média před třetím hlasováním o brexitové dohodě, kterou vyjednala s Bruselem premiérka Theresa Mayová. Noviny připomínají, že právě dnes měla podle původního plánu Británie opustit evropský blok, místo toho ale není vůbec jasné, kdy proces odcházení skončí a jak. Probrexitová média píší o "nejtemnější hodině pro demokracii" a některá vyzývají poslance, aby dnes "dostáli své povinnosti" a podpořili dohodu, kterou Mayová poslancům předloží bez politické deklarace o budoucích vztazích Británie s unie.

"Dnes ve 23:00 (o půlnoci SEČ) měl nastat okamžik, kdy se Británie stane opět hrdým suverénním národem. Místo toho je parlament paralyzován. Každému poslanci (list Daily) Mail říká: Dejte svou zemi na první místo. Obhajte demokracii. Podpořte dnes brexitovou dohodu. Máte poslední šanci," napsal bulvární list Daily Mail.

Také další bulvární list Daily Express připomíná, že dnes měla Británie opustit Evropskou unii - v jeho podání měla být země "zbavena okovů Evropské unie". "Ale po 1009 dnech rokování poslanci selhali a nenaplnili výsledek referenda," napsal deník.

"Nejtemnější hodina pro demokracii," komentoval Daily Express situaci v poslanecké sněmovně.

"Dostůjte své povinnosti a uzavřete to," vyzval také probrexitový bulvár Daily Star.

The Daily Telegraph dnešek popsal jako "den zúčtování". Třetí hlasování o brexitové dohodě je "zoufalým posledním" pokusem premiérky Mayové zajistit brexit. Podle listu předsedkyně kabinetu nicméně dostala "varování od svých nejbližších poradců a členů vlády, že míří k další porážce".

Také podle The Times se zdá, že "je jen malá šance", že by byla "rozvodová" dohoda s EU dnes schválena. Pokud opět propadne, bude Británie, která "uvízla na mrtvém bodě", podle The Times čelit dlouhému odkladu brexitu a v Evropské unii možná zůstane ještě další rok.

List The Sun dnes na své titulní stránce kritizuje severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), která i napotřetí odmítá brexitovou dohodu podpořit. "No tak, Arlene," napsal list v narážce na píseň Come on Eileen od britské skupiny Dexys Midnight Runners. Použil přitom jméno předsedkyně DUP Arlene Fosterové, která podle něj má moc "zachránit brexit".

Podle The Guardian si chce Mayová dnešním hlasováním "koupit čas", její ministři ale trvají na tom, aby odešla ze své funkce, jak tento týden poslancům Konzervativní strany slíbila v případě schválení dohody. Noviny upozorňují, že podle bookmakerů je favoritem v klání o nástupnictví Mayové současný ministr životního prostředí Michael Gove.

List i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, napsal, že se chce o premiérské křeslo ucházet také bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, který se už ve čtvrtek setkal s řadou konzervativních poslanců. Podle zdrojů listu i naopak Gove v Konzervativní straně příliš velkou podporu nemá.