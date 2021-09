Britský tisk hodnotí novou bondovku Není čas zemřít vesměs kladně

ČTK/AP/Joel C Ryan

Automobil Aston Martin zaparkovaný na červeném koberci v Londýně před světovou premiérou filmu Není čas zemřít (No Time to Die) ze série o Jamesi Bondovi, 28. září 2021. ČTK/AP/Joel C Ryan

Londýn - Novou bondovku Není čas zemřít, která měla světovou premiéru v úterý večer v Londýně, hodnotí britský tisk vesměs kladně. Informuje o tom stanice BBC. Nejvyšší hodnocení snímek dostal na stránkách deníků The Guardian, The Times nebo The Telegraph. Kritici vyzdvihují výkon herce Daniela Craiga a pozastavují se nad délkou filmu. Není čas zemřít je se 163 minutami nejdelším snímkem s agentem 007.

"Je to více než dobré, je to nádherné," napsal kritik deníku The Times Kevin Maher. Podle něj snímek naplnil očekávání, která vznikla posunutím světové premiéry z října 2019. Maher také vyzdvihl vizuální stránku filmu, která je podle něj v dlouhé sérii bondovek nejlepší. Zásluhu má na tom švédský kameraman Linus Sandgren.

Jednoznačně pochvalně se kritici vyjadřují o Craigovi, který ztvárnil Jamese Bonda popáté a naposledy. Podle kritiků se Craigovi podařilo postavu polidštit. "Craigovi (...) se podařilo zahrát Bonda jako zdánlivě neporazitelnou sílu, která je ale také lidskou bytostí se svými skrytými zranitelnými stránkami," uvedl magazín Variety. Podle Mahera z listu The Times je Craig "strhující charismatickou přítomností" v celém filmu.

Kritici se naopak neshodnou nad výkonem dalších významných postav v ději. Pochvalu za to, jak zvládnul roli Bondova protivníka, dostal od kritičky platformy Rotten Tomatoes Tessy Smithové herec Rami Malek. Jiní kritici se ale domnívají, že jeho postava je jen prvoplánovým "padouchem".

Film je debutem v bondovské sérii amerického režiséra Caryho Fukunagy. Kritici ale režisérovi vyčítají délku a jistou pompéznost filmu. "Dvě hodiny a 43 minut je příliš moc a (film) je přeplněný dějem," myslí si kritička magazínu Time Stephanie Zachareková. Podle deníku The Guardian je nový film "objemný" a propojuje velké množství prvků. To ale kritik deníku, který dal filmu pětihvězdičkové hodnocení, nepovažuje za vadu snímku.

"Film porušuje mnohá pravidla žánru, výsledek ale není vždy oslňující," domnívá se redaktor britského filmového magazínu Screen Daily Jonathan Romney. Podle kritičky stanice Sky Claire Gregoryové si ale fanoušci bondovek přijdou na své. "Film je přeplněný technologiemi, výbuchy, přestřelkami a automobilovými honičkami," uvedla.

Jedno z nejvíce kritických hodnocení zveřejnil server Independent. Podle jeho kritičky Clarissy Loughreyové jde o dobrý film, který však trpí tím, že je sevřen v bondovském žánru. Ženské postavy, až na doktorku Madeleine Swannovou, kterou ztvárnila herečka Léa Seydouxová, jsou podle Loughreyové banální. "Není čas zemřít není ten radikálně feministický přepis (bondovek), který nám slíbili," uvedla Loughreyová.

Po mnohých odkladech nový film vstoupí do kin v České republice a dalších zemích ve čtvrtek. Filmový průmysl si od snímku mimo jiné slibuje oživení návštěvnosti kin po pandemii covidu-19.