Britský soud začne rozhodovat o vydání Assange do USA

Londýn - Britský soud dnes zahájí jednání ohledně americké žádosti o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který je ve Spojených státech obžalován ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Australan je momentálně v londýnském vězení, kde si od loňska odpykává trest za porušení podmínek kauce z roku 2012. Tehdy se Assange kvůli hrozícímu vydání do Švédska ukryl na ekvádorské ambasádě v Londýně, kde pak strávil dalších sedm let.

Ve Spojených státech chtějí Assange soudit v 18 bodech obžaloby, podle prokuratury se zapojil do konspirace s cílem proniknout do vládních počítačů a porušil zákony na ochranu proti špionáži. V případě, že by ho americký soud shledal vinným, hrozí mu podle médií trest vězení v délce až 175 let.

Osmačtyřicetiletý Assange je zakladatelem serveru WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat. Jde například o údaje o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

Assangeovi obhájci tvrdí, že činnost serveru lze považovat za standardní novinářskou činnost a službu veřejnosti. Proti vydání Australana do USA je i komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová, podle níž by takový krok měl hrozivý dopad na svobodu tisku. V sobotu se v Londýně uskutečnil pochod na podporu Assange, kde vystoupil například hudebník Roger Waters ze skupiny Pink Floyd či návrhářka Vivienne Westwoodová.

Extradiční řízení v Londýně může trvat i několik měsíců.