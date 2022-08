Britský řetězec kin Cineworld zvažuje, že v USA vyhlásí bankrot

Londýn - Britská společnost Cineworld zvažuje, že ve Spojených státech podá žádost o insolvenci. Druhý největší provozovatel kin na světě, který prostřednictvím divize Cinema City působí také v České republice, má problém s krátkodobou likviditou. Firma to dnes uvedla ve svém sdělení, a potvrdila tak informaci, kterou v pátek přinesl deník The Wall Street Journal (WSJ).

"Cineworld očekává, že bude udržovat své operace v běžném provozu do podání žádosti i po ní," citovala společnost agentura Reuters.

V Londýně obchodované akcie Cineworldu se v pátek propadly na rekordní minimum poté, co WSJ informoval, že se společnost připravuje na bankrot ve Spojených státech a v Británii. Cineworld ve středu uvedl, že navzdory postupnému růstu poptávky z útlumu způsobeného pandemií nemoci covid-19 zaostává návštěvnost kin za očekáváním, a to v důsledku omezené nabídky filmů. Firma nyní zkoumá své strategické možnosti, včetně případné restrukturalizace dluhu, která by pravděpodobně vedla k výraznému snížení podílů stávajících akcionářů.

Cineworld se v roce 2020 díky pomoci věřitelů těsně vyhnul bankrotu. Firma v té době kvůli šíření koronaviru zavřela všechna kina v Británii i ve Spojených státech, bez práce se tak ocitlo na 45.000 lidí.

Cinema City v České republice podle svých internetových stránek provozuje 12 multiplexů a jeden megaplex v sedmi městech, a to v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzní, Ústí nad Labem a v Ostravě. Podle pátečního vyjádření marketingové manažerky Lenky Tiché budou multiplexy v Česku fungovat stejně jako dosud.