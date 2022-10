Britský průzkum: Tisíce lidí se stydí chodit do práce, protože nemají na mýdlo

Londýn - Tisíce lidí nechtějí chodit do práce, protože si nemohou dovolit základní hygienické potřeby. Uvedla to dnes stanice Sky News s odvoláním na průzkum agentury YouGov a charitativní organizace Hygiene Bank, podle které lidé v Británii nemají na mýdlo či deodoranty, protože už tak mají problémy s placením jiných účtů.

Zpráva neziskové organizace naznačuje, že až 3,2 milionu dospělých Britů žijí v takzvané hygienické chudobě a mnoho z nich se kvůli tomu stydí chodit do práce. Až 12 procent dotázaných uvedlo, že v důsledku této "skryté krize" se vyhýbá setkání s kolegy.

"Je to mnohem rozšířenější, než jsme se obávali, narůstá to a má to nepřiměřený dopad na ty nejzranitelnější," řekla výkonná ředitelka Hygiene bank Ruth Brocková. "Myslím, že si to lidé neuvědomují stejně jako palivovou nebo potravinovou chudobu. Ale pravdou je, že ve chvíli, kdy si nezapínáte topení nebo jdete do potravinové banky pro základní potraviny, už jste si před několika týdny přestali kupovat základní hygienické potřeby," dodala.

Podle průzkumu si lidé, kteří čelí hygienické chudobě, nejčastěji vystačí bez holících přípravků, deodorantů, pracích prášků a dalších čistících prostředků. Čtvrtina z 2200 respondentů uvedla, že se musela obejít bez toaletního papíru nebo mýdla. Až 30 procent žen si nekoupilo menstruační pomůcky.

"Vlasy si teď myju jednou týdně, dřív to bylo každý druhý den... Už si nekupuju sprchový gel, používám pěnu ze šamponu," řekla jedna z respondentek. Další uvedla, že se u ní doma pravidelně rozhoduje mezi koupí zubní pasty a tím, zda si na pár minut pustí topení.

Polovina lidí, která se potýká s hygienickou chudobou, uvedla, že kvůli tomu trpí depresí či úzkostmi. Podobný počet řekl, že se stydí a cítí se trapně.

"Dřív jsem chodil ven a stýkal se s přáteli, ale začal jsem mít úzkost z toho, jak vypadám a jak jsem cítit, takže jsem se stal samotářem, byl jsem velmi rozrušený z toho, jak se můj život změnil," řekl jeden z účastníků průzkumu.

Rostoucí ceny paliv a potravin problém zhoršily a nová čísla ukazují, že téměř polovina dospělých v Británii má problém vyjít s penězi. Z údajů statistického úřadu ONS zveřejněných v úterý vyplynulo, že 45 procent dospělých, kteří platí účty za energie, má velké nebo malé potíže si je dovolit, což je nárůst oproti 40 procentům v červnu. Samostatná data také ukázala, že ceny nejlevnějšího zboží v supermarketech vzrostly o 17 procent.