Britský princ Harry chystá paměti, vyjdou ke konci roku 2022

Washington/Londýn - Britský princ Harry pracuje na "intimních a upřímných" pamětech, které vyjdou ke konci příštího roku. Oznámilo to dnes nakladatelství Penguin Random House s tím, že půjde o "definitivní popis zkušeností, dobrodružství, ztrát a životních lekcí, které jej pomáhaly utvářet". Harry a jeho manželka Meghan se dostali do sporu se zbytkem královské rodiny poté, co se v roce 2020 vzdali svých povinností a práv v britské monarchii a přestěhovali se do USA, kde žijí se svými dvěma dětmi.

"Pojedná o svém životě před zraky veřejnosti od dětství až do současnosti, včetně jeho oddanosti veřejné službě, vojenské povinnosti, která jej dvakrát přivedla do prvních linií v Afghánistánu, a radosti, kterou nalezl jako manžel a otec," pokračuje vyjádření nakladatele. "Princ Harry nabídne upřímný a podmanivý osobní portrét, takový, který ukáže čtenářům, že za vším, co si myslí, že znají, leží inspirativní, odvážný a povznášející lidský příběh," dodává.

Harry v prohlášení uvedl, že svoje paměti píše "ne jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal".

Harry se svou manželkou po odchodu od královské rodiny způsobili poprask v britské monarchii svým březnovým rozhovorem. Meghan, která je rasově smíšeného původu, v něm obvinila některé členy rodiny z toho, že debatovali o barvě pleti jejího tehdy ještě nenarozeného syna. Prohlásila rovněž, že ji královský život přivedl na pokraj sebevraždy.

Pár se rovněž potýkal s velkým zájmem britského bulvárního tisku, který Harryho s Meghan často velmi nevybíravě sledoval. Princ pak prohlásil, že se obával, aby se situace nevyhrotila jako při incidentu, při němž v roce 1997 zemřela jeho matka princezna Diana. Ta havarovala v autě poté, co vůz pronásledovali paparazziové.

Buckinghamský palác po zveřejnění kontroverzního interview uvedl, že je zarmoucen tím, jak byl život pro královský pár náročný. Harryho bratr William pak prohlásil, že královská rodina není rasistická.

Nakladatel nezveřejnil podrobnosti o tom, kolik za paměti zaplatil, oznámil jen, že Harry plánuje darovat veškerý honorář na charitu.