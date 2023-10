Britský premiér Sunak přicestoval do Izraele, navštíví i další země regionu

Britský premiér Rishi Sunak hovoří s médii po příletu do Izraele 19. října 2023.

Britský premiér Rishi Sunak hovoří s médii po příletu do Izraele 19. října 2023. ČTK/AP/Ohad Zwigenberg

Tel Aviv - Britský premiér Rishi Sunak dnes přiletěl do Izraele, kde má v plánu jednání se svým kolegou Benjaminem Netanjahuem i prezidentem Jicchakem Herzogem. Informoval o tom zpravodajský server BBC News, podle nějž Sunak při příletu do Tel Avivu odsoudil útok radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října a zopakoval, že Británie stojí po boku Izraele. Sunak by měl během své dvoudenní cesty navštívit i další země regionu.

Útoky Hamásu na Izrael byly "nevýslovný, strašlivý teroristický čin", řekl Sunak, který do Izraele přicestoval den poté, co v zemi jednal americký prezident Joe Biden. Sunak se podobně jako šéf Bílého domu chce v Izraeli zasadit mimo jiné o rychlé dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy, které Izrael v reakci na krvavý útok Hamásu ze 7. října odřízl od dodávek energie, potravin i vody.

Biden po své návštěvě Izraele ve středu večer řekl, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí souhlasil s tím, že Egypt otevře hraniční přechod Rafáh a do Pásma Gazy tak bude moci projet 20 kamionů s humanitární pomocí.

Sunak před cestou v prohlášení uvedl, že úterní výbuch v nemocnici v Gaze, který si vyžádal několik stovek mrtvých, "by měl být zlomovým okamžikem pro vůdce regionu i světa, aby se spojili a zabránili dalšímu stupňování konfliktu". Z exploze v nemocnici se Izraelci a Palestinci obviňují navzájem.

Jaká další města v oblasti Blízkého východu britský premiér Sunak navštíví, Londýn nesdělil. Na cestě po regionu je také britský ministr zahraničí James Cleverly. Dnes jedná v Egyptě a chystá se do Kataru a Turecka, píše agentura AP.