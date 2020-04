Britský premiér Boris Johnson byl propuštěn z nemocnice

Londýn - Britský premiér Boris Johson, který musel být kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19 přechodně umístěn na jednotku intenzivní péče, byl dnes propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Oznámil to podle agentury Reuters premiérův úřad. Ještě před odchodem z nemocnice poděkoval Johnson zdravotníkům za to, že mu zachránili život. Stav ministerského předsedy ovšem stále vyžaduje zotavení, proto se Johnson k řízení vlády zatím nevrací. Jeho povinnosti již dříve převzal šéf britské diplomacie Dominic Raab.

Fotogalerie

"Na radu lékařů se premiér prozatím do práce nevrátí. Děkuje všem v Nemocnici svatého Tomáše za výjimečnou péči, které se mu dostalo," uvedl Johnsonův mluvčí.

Britská média dnes ráno citovala Johnsonovo poděkování určené personálu londýnské nemocnice, kde se léčil. "Neexistují slova k vyjádření díků. Zachránili mi život," řekl Johnson na adresu pracovníkům kliniky. Agentura Reuters premiérova slova, která potvrdil i Johnsonův úřad, označila za první komentář šéfa kabinetu poté, co byl propuštěn z jednotky intenzivní péče.

Premiér se po nákaze koronavirem nejprve uchýlil do domácí karantény, jeho stav se ale výrazně zhoršil, což si před týdnem v neděli vyžádalo hospitalizaci. V pondělí 6. dubna byl přeložen na jednotku intenzivní péče (JIP), kde dostával podpůrnou kyslíkovou terapii. Oddělení s intenzivní péčí opustil 55letý ministerský předseda ve čtvrtek. Jeho stav ale nadále vyžaduje klid a plné zotavení nějaký čas potrvá; některá britská média spekulují až o dvouměsíční rekonvalescenci.

V Británii se dosud podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo 80.000 lidí, z nichž deset tisíc komplikacím souvisejících s koronavirem podlehlo.