Britský poslanec Tugendhat se přihlásil do klání o nástupnictví po Johnsonovi

Londýn - Britský konzervativní poslanec Tom Tugendhat oznámil, že vstupuje do klání o nástupnictví po Borisi Johnsonovi, který ve čtvrtek ohlásil svou demisi. Tugendhat stojí v čele zahraničního výboru Dolní sněmovny a svůj záměr ohlásil jako jeden z prvních členů Konzervativní strany. Očekává se, že další zájemci se do boje o vedení vládní strany a tím i o post premiéra přihlásí v nadcházejících hodinách a dnech a že mezi nimi budou například exministři financí a zdravotnictví Rishi Sunak a Sajid Javid, ministryně zahraničí Liz Trussová či šéfové resortů obrany a dopravy Ben Wallace a Grant Shapps.

Tugendhat potvrdil svůj již dříve vyjadřovaný záměr ve čtvrtečním sloupku v listu The Daily Telegraph a vysvětlil, že hodlá dát dohromady "širokou koalici" pro "nový začátek". Stal se tak druhým uchazečem o post lídra konzervativců, který svůj záměr oficiálně oznámil. Před ním tak učinila generální prokurátorka Suella Bravermanová.

Tugendhat jako šéf zahraničního výboru dolní komory britského parlamentu loni v dubnu podpořil Českou republiku po vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví kvůli podezření, že se příslušníci ruské tajné služby zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014. Tugendhat tehdy uvedl, že jde o "přímý útok na zemi NATO" a Severoatlantická aliance se musí postavit za Českou republiku.

Vstup do souboje o post lídra konzervativců a tedy i budoucího premiéra zvažuje mimo jiné i exministr zdravotnictví Jeremy Hunt, který byl v roce 2019 při stranických volbách soupeřem Johnsona, uvedl server BBC.

Johnson chce zůstat v čele vlády až do doby, než straníci vyberou jeho nástupce, což zřejmě potrvá několik týdnů. Přesný harmonogram volby nového lídra chce strana stanovit v pondělí; cílem je, aby jeho jméno bylo známé na konci léta.

Někteří konzervativci kritizovali fakt, že Johnson ve funkci dál setrvá, a naléhali na to, aby procedura volby jeho nástupce byla co nejrychlejší. Čerstvý ministr školství James Cleverly ale dnes stanici Sky News řekl, že urychlovat volební proces by nebylo správné.

Volba nového lídra Konzervativní strany má několik kol, jejichž počet závisí na tom, kolik uchazečů se do klání přihlásí. Při hlasování poslanců se postupně vyřazují kandidáti s nejnižším počtem hlasů, až zbydou pouze dvě jména - z nich se pak vítěz vybírá skrze hlasování všech členů strany, kterých je asi 160.000.