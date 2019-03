Londýn - Britský parlament dnes schválil návrh vlády na krátký odklad brexitu. Kabinet chce o odložení termínu z 29. března na 30. června požádat Brusel v případě, že parlament do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou loni s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová. Tuto dohodu už parlament ale dvakrát odmítl. Pro vládní návrh se vyslovilo 412 poslanců, proti jich bylo 202.

Britský parlament odmítl návrh na další referendum o brexitu

Britští poslanci dnes neschválili dodatek k vládnímu návrhu, který kabinet vyzýval k odložení termínu vystoupení Británie z Evropské unie za účelem vypsání nového referenda ohledně budoucích vztahů Londýna s unií. Proti návrhu hlasovalo 334 poslanců, pro jich bylo 85.

Dodatek o odkladu brexitu, který by byl využit k uspořádání nového referenda, předložila nezávislá poslankyně Sarah Wollastonová. Jeho odmítnutí se očekávalo, protože ho odmítli podpořit i opoziční labouristé, kteří přitom jsou pro vypsání dalšího lidového hlasování. Jejich zástupce ale dnes řekl, že parlament se nyní musí soustředit na otázku odkladu brexitu.

K tomu, aby poslanci odmítli volání po uspořádání dalšího referenda, vyzvali i mnozí zástupci organizací, které další plebiscit požadují. Podle nich není nyní na takový krok vhodný čas.

Neschválený dodatek se týkal vládního návrhu, který předpokládá krátký odklad data vystoupení Británie z EU za předpokladu, že poslanci do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová. Tuto dohodu už parlament dvakrát odmítl, naposledy v úterý.

Podle dosavadních plánů má Británie opustit evropský blok 29. března, tedy za 15 dní.

Britský parlament odmítl možnost dlouhého odkladu brexitu

Britský parlament se dnes vyslovil proti dodatku k vládnímu návrhu na krátký odklad brexitu; dodatek předpokládal mnohem zazší konečné datum vystoupení Británie z Evropské unie. Návrh labouristických zákonodárců vyzýval kabinet, aby Dolní sněmovně poskytl dostatečný, nijak omezený čas na nalezení východiska z patové situace, v níž se parlament kvůli sporům ohledně brexitu ocitl. Vláda je ochotná brexit odložit jen do 30. června.

Pro možnost, aby vláda požádala nejspíš o poměrně dlouhý odklad brexitu, se vyslovilo 302 poslanců, 318 jich bylo proti.

Poslanci hledají shodu ohledně dalšího postupu ve vztazích s EU neúspěšně už několik měsíců, podle dosavadních plánů má přitom Británie z unie odejít už 29. března, tedy za 15 dní.

Vláda dnes parlamentu předložila k hlasování návrh, který se také týká odkladu brexitu. Brusel by však o posunutí termínu na 30. června požádala pouze v případě, že parlament do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou premiérka Theresa Mayová dojednala s Bruselem v závěru loňského roku. Tuto dohodu přitom britští poslanci už dvakrát odmítli, naposledy toto úterý. Na výsledky hlasování o vládním návrhu se nyní čeká.

O případný odklad termínu brexitu stanoveného článkem 50 Lisabonské smlouvy by musela Británie požádat ostatní členské státy EU. Jejich zástupci se sejdou na summitu v Bruselu koncem příštího týdne. Zda by unie takový odklad schválila není jisté, předseda Evropské rady Donald Tusk však dnes oznámil, že by prezidenty a premiéry sedmadvacítky vyzval, aby odklad brexitu umožnili.

Britští poslanci odmítli, aby parlament měl kontrolu nad brexitem

Britští poslanci odmítli předat zodpovědnost za další směřování v otázce brexitu parlamentu, když neschválili dodatek k vládnímu návrhu žádající, aby zákonodárci směli hlasovat o různých možnostech dalšího postupu. Dodatek po vládě požadoval, aby parlamentu 20. března umožnila začít samostatně hledat východisko z patové situace a hlasovat o různých alternativách týkajících se dalších vztahů Londýna a Evropské unie.

Dodatek předložili společně opoziční labouristé Hillary Benn, Yvette Cooperová a konzervativec Oliver Letwin. Poslanci ho při dramatickém hlasování odmítli jen velmi těsnou většinou, proti bylo 314 zákonodárců, pro jich zvedlo ruku 312. Jeho schválení by přitom bylo obrovským políčkem pro vládu premiérky Mayové, protože by poslanci de facto vyslali vzkaz, že nevěří v to, že kabinet dokáže krizi vyřešit.

Ještě dříve, než o dodatku poslanci rozhodli, museli hlasovat o pozměňovacím návrhu, který se k němu rozhodla podat labouristická poslankyně Lucy Powellová. Ta chtěla, aby dodatek konkrétně stanovil, že parlament smí východisko z brexitu hledat pouze v časovém období do 30. června. Její návrh nebyl přijat rovněž velice těsně - pro hlasovalo 311 poslanců, proti 314.

Ještě před dnešním hlasováním se vláda zastánce dodatku pokusila získat na svou stranu slibem, že pokud nebude do 20. března schválená dohoda o odchodu Británie z EU, dostanou poslanci dva týdny na to, aby našli většinu pro některé z možných řešení vzniklé situace. Autory dodatku však šéf britského úřadu vlády David Lidington nepřesvědčil, a o jejich návrhu se tedy hlasovalo.

Parlament bude ještě mimo jiné hlasovat o návrhu vlády na odklad data vystoupení Británie z EU, které je zatím plánováno na 29. března. Kabinet by podle něj Brusel o odklad do 30. června požádal v případě, že by parlament do 20. března schválil dohodu o brexitu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Odklad brexitu by sloužil k tomu, aby britský parlament stačil včas schválit veškerou legislativu nutnou pro hladký odchod Spojeného království z unijních struktur.

Parlament dohodu o brexitu už dvakrát odmítl, naposledy v úterý. Ve středu pak poslanci vyzvali vládu, aby v každém případě zabránila možnosti, že Británie odejde z EU bez dohody.