Britský parlament před brexitem několik týdnů nebude moci zasedat

Londýn - Britský parlament nebude několik týdnů před plánovaným odchodem země z Evropské unie zasedat poté, co královna Alžběta II. přijala dnešní návrh vlády Borise Johnsona, aby bylo zasedání od druhého zářijového týdne přerušeno až do 14. října. Poslanci tak budou mít minimum času na to, aby legislativní cestou vyloučili brexit bez dohody. Británie má unii opustit 31. října, podle premiéra ale parlament bude mít dostatek prostoru na debaty. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn postup vlády označil za ohrožení demokracie a varoval, že se pokusí přerušení schůze zabránit. Poté chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Johnson dává opakovaně najevo, že Británii z EU za 64 dní vyvede, ať už s dohodou nebo bez ní, a naplní tak rozhodnutí britských voličů z referenda v roce 2016 společenství opustit. Opozice a část vládních konzervativců si neřízený brexit nepřejí, premiér dnes ale odmítl, že se novým plánem snaží parlament obejít.

Dolní sněmovna po letní přestávce znovu zasedne 3. září. Poradní sbor královny po dnešní schůzi na zámku Balmoral ve Skotsku oznámil, že panovnice nařizuje ukončit jednání parlamentu mezi 9. a 12. zářím. Novou schůzi by tradičně zahájila 14. října. Její projev pravidelně oznamuje vládní program pro nadcházející parlamentní zasedání. Poslanci by o něm pak podle Johnsona mohli hlasovat 21. nebo 22. října.

Dnes ministerský předseda rovněž oznámil, že vláda začne jednat s opozicí o tom, jak v parlamentu prosadit novou brexitovou dohodu, pokud se ji s EU podaří dojednat.

Šéf labouristů Corbyn odsoudil Johnsonův postup jako bezohledný. Podle něj ohrožuje demokracii, a proto se Corbyn pokusí příští týden najít legislativní způsob, jak přerušení zasedání zabránit. Následně chce "v určitém okamžiku" vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Předseda Dolní sněmovny, konzervativec John Bercow označil Johnsonův záměr za ústavní nehoráznost. Naopak severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která kabinet podporuje, premiérův postoj uvítala.

Pobouření způsobilo načasování parlamentní procedury, která je za normálních okolností rutinní součástí britské politické kultury. Neobvyklá je rovněž délka plánované přestávky, podle agentury Reuters v posledních letech takovéto pauzy trvaly od pěti do 20 dní. O načasování jednotlivých kroků v praxi rozhoduje vláda, ačkoli formálně potřebuje souhlas panovníka. Královna je nicméně politicky neutrálním činitelem a jedná podle doporučení premiéra. Podle zpravodajské společnosti BBC Alžběta II. neměla jinou možnost, než Johnsonovu návrhu vyhovět.

Mezi kritiky ohlášeného postupu je i lídr poslaneckého klubu Skotské národní strany Ian Blackford, jenž označil Johnsona za "diktátora" bez mandátu a bez většiny. Také bývalý ministr financí Philip Hammond, který je odpůrcem brexitu bez dohody, označil pokus o přerušení schůze za hluboce nedemokratický a neústavní krok.

Vlivný vládní prounijní poslanec Dominic Grieve prohlásil, že po tomto kroku zesílila pravděpodobnost, že parlament bude hlasovat o nedůvěře vládě. Dodal, že pro poslance, jako je on, bude těžké vládu podpořit.

Na oficiálním webu Dolní sněmovny vznikla proti Johnsonovu postupu petice, která několik hodin po založení dosáhla 100.000 podpisů, a bude se jí tak muset zabývat parlament. Po 18:00 SELČ už měla půl milionu podpisů.

V reakci na vývoj kolem brexitu oslabila zhruba o procento britská libra. Kolem 13:00 SELČ vůči dolaru ztrácela 0,6 procenta na 1,2210 USD. Během dne sestoupila až na 1,2156 USD, nejníže za šest dnů. K euru pak libra odepisovala 0,5 procenta na 1,1020 eura. V uplynulých dnech přitom libra zpevňovala v naději, že se podaří zabránit brexitu bez dohody.