Britský parlament pozdržel schválení Johnsonovy brexitové dohody

Premiér Boris Johnson nicméně prohlásil, že on sám o ničem takovém se zbytkem Evropské unie jednat nebude. "Nebudu s EU dojednávat odklad a ani nejsem ze zákona nucen tak učinit," řekl poslancům po hlasovací porážce.

"Řeknu našim přátelům a kolegům v EU to samé, co jsem říkal všem ostatním za posledních 88 dní, co sloužím jako předseda vlády. Že další zdržení by bylo špatné pro tuto zemi, špatné pro Evropskou unii a špatné pro demokracii," pokračoval Johnson. Jako nejlepší možnost označil odchod Británie z EU 31. října na základě podmínek vyjednaných jeho vládou. Ta příští týden předloží legislativní opatření pro ratifikaci "rozvodové" dohody.

Evropská komise v reakci uvedla, že Londýn by měl co nejrychleji informovat Brusel o dalším postupu. "Evropská komise bere na vědomí hlasování v Dolní sněmovně o takzvaném Letwinově dodatku, které znamená, že o samotné dohodě o vystoupení se dnes nehlasovalo. Bude na britské vládě, aby nás co nejdříve informovala o dalších krokcích," uvedla na twitteru mluvčí EK Mina Andreevová.

Podle zákona schváleného v září musí britská vláda ještě dnes poslat Evropské unii dopis žádající o tříměsíční odklad brexitu, pokud není do dneška schválená dohoda o brexitu.

Pozměňovací návrh, který naboural plány Johnsona a jeho vlády, předložil ještě donedávna konzervativní poslanec Oliver Letwin. Ten tvrdí, že jeho cílem bylo zabránit scénáři, kdy by po dnešním schválení podmínek brexitu Británie stejně na konci měsíce odešla z EU bez dohody, protože by do té doby příslušný ratifikační zákon neprošel všemi fázemi legislativního procesu. Pro Letwinův návrh nakonec hlasovalo kromě opozice a některých nezávislých poslanců také deset členů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která dříve zajišťovala vládním konzervativcům parlamentní většinu.

Pakliže by dnes poslanci dohodu bývali podpořili, zákon o odkladu brexitu by nevstupoval do hry. Podle lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna se Johnson po dnešním vývoji musí tomuto zákonu podřídit. Šéf hlavní opoziční strany premiéra vyzval, aby svá slova přehodnotil. Dolní sněmovna se podle něj jasně vyslovila proti brexitu bez dohody.

Johnson se snaží prosadit upravené podmínky brexitu, na kterých se tento týden dohodl se zbytkem EU. Oproti původnímu návrhu byl zejména přepracován mechanismus na zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, který byl známý jako irská pojistka. Nové opatření se už netýká celého Spojeného království, ale pouze Severního Irska, zároveň je spíše než jako "pojistka" koncipováno jako trvalé nastavení vztahu tohoto regionu s EU. Ke speciálnímu režimu by se po čtyřech letech platnosti mohl vyjádřit severoirský parlament, který ale od ledna 2017 nezasedá.

Francie: Další odložení brexitu by nikomu neprospělo

Další odložení brexitu by nikomu neprospělo, uvedl dnes nejmenovaný diplomatický zdroj z Francie v reakci na výsledek hlasování dolní komory britského parlamentu. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že neztrácí naději, že britský parlament dohodu přijme.