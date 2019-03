Londýn - Britští poslanci dnes neschválili dodatek k vládnímu návrhu, který kabinet vyzýval k odložení termínu vystoupení Británie z Evropské unie za účelem vypsání nového referenda ohledně budoucích vztahů Londýna s unií. Proti návrhu hlasovalo 334 poslanců, pro jich bylo 85.

Dodatek o odkladu brexitu, který by byl využit k uspořádání nového referenda, předložila nezávislá poslankyně Sarah Wollastonová. Jeho odmítnutí se očekávalo, protože ho odmítli podpořit i opoziční labouristé, kteří přitom jsou pro vypsání dalšího lidového hlasování. Jejich zástupce ale dnes řekl, že parlament se nyní musí soustředit na otázku odkladu brexitu.

K tomu, aby poslanci odmítli volání po uspořádání dalšího referenda, vyzvali i mnozí zástupci organizací, které další plebiscit požadují. Podle nich není nyní na takový krok vhodný čas.

Neschválený dodatek se týkal vládního návrhu, který předpokládá krátký odklad data vystoupení Británie z EU za předpokladu, že poslanci do 20. března schválí dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová. Tuto dohodu už parlament dvakrát odmítl, naposledy v úterý.

Podle dosavadních plánů má Británie opustit evropský blok 29. března, tedy za 15 dní.

Britští poslanci by mohli hlasovat až o čtyřech dodatcích

Předseda Dolní sněmovny John Bercow oznámil výběr dodatků, o kterých umožní poslancům hlasovat, na počátku debaty o odkladu termínu brexitu. Podle dosavadních plánů by měla Británie opustit evropský blok 29. března. Dnes by měla ale Dolní sněmovna hlasovat o návrhu, na základě kterého by vláda požádala evropskou sedmadvacítku o odklad data odchodu.

Vládní návrh stanovuje, že pokud by Dolní sněmovna do 20. března schválila dohodu vyjednanou premiérkou Mayovou, požádal by kabinet o odklad do 30. června. Tento spíše technický odklad by pak sloužil k tomu, aby země včas přijala veškeré zákony, které jsou k hladkému opuštění unie nutné. Podle britských médií by se premiérka mohla pokusit předložit příští týden svou brexitovou dohodu k již třetímu hlasování.

Bercow vybral k dnešnímu hlasování čtyři dodatky. Čtvrtý z nich, který předložil labourista Chris Bryant, přitom požaduje, aby vláda už dohodu o brexitu do sněmovny znovu nepředkládala.

Další, druhý, dodatek, který vzešel od labouristického poslance Hillaryho Benna, vládu žádá, aby poslancům umožnila 20. března hlasovat o různých možnostech dalšího postupu v brexitové krizi. To by podle předkladatele mělo umožnit najít sněmovně cestu ze současné patové situace.

Návrh, který by v případě schválení v podstatě přenesl zodpovědnost za další postup z vlády na parlament, se dnes pokusil zvrátit šéf úřadu britské vlády David Lidington. Ten slíbil, že v případě neschválení dohody poslanci dostanou čas na to, aby zjistili, jaké východisko má většinu. Benn ale přesto odmítl svůj dodatek stáhnout z programu schůze.

Třetí dodatek předložený labouristy požaduje odklad brexitu, aby se vyloučil odchod z EU bez dohody.

Pokud by poslanci schválili první ze jmenovaných dodatků, o druhém a třetím by se již nehlasovalo. Pokud by byl schválen druhý, nehlasovalo by se o třetím. Hlasovat se začne v 18:00 SEČ.