Londýn - Britští poslanci ve středu odmítli odchod Británie z Evropské unie bez dohody a ve čtvrtek budou hlasovat o odkladu odluky z nynějšího termínu 29. března do 30. června. Britská premiérka Theresa Mayová ale upozornila, že tento krátký odklad bude možný jen tehdy, když bude na stole dohoda. Šéf Dolní sněmovny John Bercow uvedl, že o tento krátký odklad vláda požádá jen tehdy, když parlament do 20. března schválí návrh brexitové dohody, na kterém se Mayová dohodla s EU a který britský parlament již dvakrát odmítl.

Druhému odmítnutí dohody, které britští poslanci odhlasovali v úterý, se ve středu věnoval evropský tisk, přičemž řada komentářů hovoří o hrozbě chaosu. Pro případ, že by neřízený brexit nakonec skutečně nastal, zveřejnila ve středu britská vláda chystaná celní opatření. Podle českého premiéra Andreje Babiše není vyloučené druhé referendum.

Možnost druhého referenda ve středu zmínila i Mayová, podle které by ale v takovém případě nebylo vyloučené, že Británie nakonec v EU zůstane. V prohlášení po středečním hlasování zdůraznila, že rozhodnutí, co dál, je nyní na parlamentu. Řekla, že parlament sice odmítl její dohodu, kterou EU považuje za jedinou možnou, zároveň se jasně vyslovil proti odchodu bez dohody.

Pro vládní text odmítnutí odluky bez dohody ve středu večer hlasovalo 321 členů Dolní sněmovny, 278 jich bylo proti. Poslanci krátce předtím ale vládní usnesení zpřísnili, když překvapivě podpořili pozměňovací návrh, aby byl brexit bez dohody vyloučen za všech okolností.

Odkladu odluky, která podle dosud předpokládaného harmonogramu nastane za 16 dní, se EU nebrání, chce ale od Londýna vědět, co přesně si od takového kroku slibuje.

Během parlamentních interpelací ve středu Mayová řekla, že si nadále přeje, aby Británie opustila EU s dobrou dohodou. Britský tisk ale píše, že zabránit neřízenému brexitu v podstatě není v moci vlády, a očekává brzy vlnu ministerských demisí. Podle předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna je nyní odklad brexitu nevyhnutelný, ale tento krok bez jasného cíle není řešením. Poslanci by měli převzít nad brexitem kontrolu, dodal Corbyn s tím, že se bude snažit najít v Dolní sněmovně kompromis.

Podle hlavního brexitového vyjednávače EU Michela Barniera riziko, že Británie odejde z EU bez dohody, nebylo nikdy vyšší. Evropští politici by to podle něj neměli podceňovat, stejně jako důsledky tohoto scénáře. Mluvčí německé vlády dnes uvedla, že Německo lituje, že britští poslanci znovu odmítli brexitovou dohodu, zároveň ale zdůraznila, že brexit bez dohody "by nebyl v ničím zájmu".

V případě brexitu bez dohody, který ve středu večer ale poslanci odmítli, chce nechat britská vláda zboží mířící z Irska do Severního Irska dočasně bez kontrol, a předejít tak obávanému zavedení tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova, vyplývá ze středečního plánu. Zároveň chce Londýn rozšířit seznam zboží dováženého ze zemí mimo EU, které nebude podléhat clům. V reakci na oznámení Británie ve středu mluvčí Evropské komise uvedl, že EU v případě brexitu bez dohody začne uplatňovat na zboží z Británie standardní cla podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Britská vláda ve středu rovněž snížila oficiální odhad letošního růstu domácí ekonomiky na 1,2 z dosud předpokládaných 1,6 procenta. Ekonomové podle agentury Reuters zhoršení výhledu očekávali vzhledem k nejistotě kolem brexitu a vzhledem ke zpomalování růstu světové ekonomiky.

Evropský parlament ve středu schválil sérii opatření, která mají zabránit negativním dopadům případného brexitu bez dohody. Týkají se leteckého a silničního spojení Británie s EU, zachování práv občanů či studijních pobytů v rámci programu Erasmus+. Jde nicméně o jednostranná opatření, která předpokládají reciproční kroky z britské strany.

Titulním stránkám britských listů ve středu dominovalo opětovné odmítnutí brexitové dohody. List Daily Mail označil Dolní sněmovnu za "Dům bláznů" a The Guardian označil výsledek hlasování za "ponižující a zdrcující novou ránu a katastrofickou porážku" premiérky. Kontinentální tisk píše o britském flirtu s katastrofou, hrozícím chaosu, pokračující nejistotě a o únavě. Jako nejlepší možné východisko ze současné situace někteří komentátoři vidí další referendum, jiní považují za pravděpodobnější předčasné volby.