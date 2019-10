Britský parlament by mohl hlasovat o brexitové dohodě

Londýn/Štrasburk - Britský parlament by už dnes mohl hlasovat o nové brexitové dohodě, kterou minulý týden ve čtvrtek dojednal premiér Boris Johnson s Evropskou unií. Zda toto hlasování umožní, oznámí odpoledne předseda Dolní sněmovny John Bercow. Skotský nejvyšší soud by měl dnes také rozhodnout o odvolání ve sporu kolem takzvaného Bennova zákona, který nutil premiéra požádat za určitých podmínek 19. října o odklad brexitu. Do aktuálního termínu odchodu Británie z EU zbývá deset dní.

Dolní komora britského parlamentu měla o brexitové dohodě hlasovat už v sobotu, po přijetí dodatku poslance Olivera Letwina ale vláda hlasování odvolala. Podle Letwinova dodatku, jehož cílem bylo zabránit odchodu z EU bez dohody, se musí s definitivním schválením brexitové dohody počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Příslušné zákony by měla vláda parlamentu předložit v úterý.

Rozhodnutí, zda se bude moci o dohodě debatovat a hlasovat už dnes, je v rukou předsedy sněmovny Bercowa. Ten v minulosti často rozhodoval k nelibosti vládních konzervativců.

Po sobotním rozhodnutí parlamentu odložit schvalování brexitové dohody musel premiér Johnson v souladu s takzvaným Bennovým zákonem z počátku září požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad termínu odchodu Spojeného království z evropského bloku. Do Bruselu nicméně poslal kromě nepodepsané žádosti o odklad i další podepsaný dopis, ve kterém uvedl, že s odkladem nesouhlasí a považuje jej za chybu.

Skotský nejvyšší soud by se měl dnes zabývat stížností skupiny aktivistů, která před časem požádala, aby soud nařídil britskému premiérovi požádat v souladu s Bennovým zákonem 19. října o odklad brexitu. Na začátku října soud odložil rozhodnutí na dnešek, tedy první pracovní den po 19. říjnu, kdy vypršela lhůta pro žádost o odklad. Tím, že Johnson poslal nakonec do Bruselu nejen žádost, kterou zákonu zdánlivě vyhověl, ale i dopis označující odklad za chybu, premiér podle aktivistů porušil slib daný soudu, že zákon nezmaří.

Ve Štrasburku se dnes mezitím sejde na plenárním zasedání Evropský parlament, který musí stejně jako britský zákonodárný sbor novou brexitovou dohodu schválit. Odpoledne by měl jednat o dalším postupu koordinační výbor pro brexit, následně se sejde i vedení europarlamentu. Předseda sboru David Sassoli minulý týden řekl, že je parlament připraven o brexitové dohodě hlasovat, nejdříve ji ale musí schválit britští poslanci.