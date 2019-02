Londýn - Britští poslanci se dnes večer pokusí ovlivnit další postup odcházení Spojeného království z Evropské unie sérií návrhů, o nichž budou po 20:00 SEČ hlasovat. Je mezi nimi například požadavek na uzákonění vládního závazku, že parlament bude moci hlasovat o odkladu brexitu, nebo návrh týkající se ochrany práv občanů EU žijících v Británii. Pětici návrhů vybral do odpolední debaty předseda sněmovny, jeden jeho autorka stáhla ještě před samotným hlasováním.

Vláda již avizovala, že podpoří návrh konzervativního poslance Alberta Costy. Text vyzývá kabinet, aby bez ohledu na další vývoj brexitového procesu "při nejbližší příležitosti" usiloval o domluvu s unií, že bude platit ta část brexitové dohody, která se týká ochrany práv občanů EU žijících v Británii a britských občanů žijících v členských zemích bloku. Dohodu o podmínkách rozluky již parlament jednou odmítl.

Poslanci by měli hlasovat rovněž o alternativním brexitovém plánu labouristické opozice. Ten předpokládá například celní unii s EU, těsnou vazbu na unijní jednotný trh a větší ochranu životního prostřední a práv pracovníků.

Skotská národní strana (SNP) předložila text, v němž požaduje odmítnutí brexitu bez dohody za jakýchkoli okolností a nehledě na skutečný termín odchodu Spojeného království z EU.

Návrh labouristické poslankyně Yvette Cooperové pak opakuje závazky, které v pondělí učinila v prohlášení k poslancům konzervativní premiérka Theresa Mayová. Předsedkyně vlády tehdy poprvé připustila, že Londýn může požádat o odklad brexitu, plánovaného na 29. března. Podle premiérky se tak ale má stát jen v případě, že britští zákonodárci při hlasování odmítnou podpořit vyjednanou dohodu o podmínkách odchodu z unie i možnost, že Británie 29. března EU opustí bez jakékoli dohody.

Poslanecké návrhy, které vybral do debaty předseda parlamentu, jsou z formálního hlediska dodatky k neutrálně formulovanému vládnímu usnesení o pondělním projevu Mayové. Výběr do debaty ale automaticky neznamená, že o nich budou zákonodárci hlasovat. Přijatými pozměňovacími návrhy se vláda nemusí řídit, ovšem byla by pod značným politickým tlakem, aby tak učinila.

Britové podle průzkumu podporují krátký odklad brexitu

Britští voliči podporují krátký odklad termínu, v němž jejich země odejde z Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného dnes zpravodajským webem <a href="https://www.politico.eu/article/poll-public-uk-voters-backs-brexit-extension-but-only-if-its-short-deal/">Politico</a>, podle kterého klesá procento stoupenců neřízeného brexitu a naopak roste podpora dohody dojednané s Bruselem premiérkou Theresou Mayovou.

Ministerská předsedkyně v úterý oznámila, že v případě opětovného odmítnutí této dohody v Dolní sněmovně nechá britský parlament hlasovat o možnosti odložení termínu vystoupení z EU, který je v současnosti plánován na 29. března. Podle průzkumů má krátký odklad sympatie 47 procent Britů, kdežto proti je jen 26 procent. Čísla se však výrazně změnila, když se tazatelé oslovující reprezentativní vzorek 2000 dospělých obyvatel Británie začali ptát na výraznější odsunutí data odchodu. Stoupenci odkladu převažují nad odpůrci, dokud zdržení nepřekračuje tři měsíce. Například půlroční prodloužení členství v evropském bloku podporuje 33 procent lidí, kdežto proti je 48 procent.

V porovnání se stejným průzkumem z listopadu klesl z 23 na 14 procent počet lidí, kteří jsou pro opuštění unie bez jakékoli dohody.

Mírně zároveň vzrostla podpora pro dohodu, kterou v lednu výraznou většinou Dolní sněmovna zamítla a o níž chce Mayová nechat znovu hlasovat do 12. března. V současnosti by její schválení chtělo 30 procent Britů a proti je 37 procent, zatímco v listopadu byl tento poměr 28 ku 45. Zároveň vzrostl počet těch, kteří v případě odmítnutí brexitové dohody podporují vypsání nového referenda o členství v EU - z listopadových devíti procent na současných 17.