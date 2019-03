Londýn - Po úterním odmítnutí brexitové dohody, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová s Bruselem, bude dnes britská Dolní sněmovna hlasovat o tom, zda má Británie Evropskou unii opustit bez dohody. Poslancům své Konzervativní strany předsedkyně vlády přitom hodlá dát v rozhodování volnou ruku - každý bude moci hlasovat podle svého svědomí. Hlasování by mělo začít ve 20:00 SEČ.

Vláda dnes hodlá zveřejnit další nouzové plány pro případ odchodu Británie z EU bez dohody. Z nich by mělo být jasné, jak chce kabinet postupovat v případě neřízeného brexitu. Jasno by mělo být například v tom, jak by řešil celní kontroly či režim na hranici Severního Irska s Irskou republikou.

Dolní sněmovna v úterý odmítla vládní brexitovou dohodu poměrem hlasů 391 ku 242. Většina poslanců je ale proti odchodu Británie z EU bez dohody. Pokud neřízený brexit dnes odmítnou, budou ve čtvrtek hlasovat o tom, zda má Londýn požádat o odložení termínu brexitu z nyní plánovaného 29. března. S tím by muselo ovšem souhlasit i všech sedmadvacet zbylých unijních zemí.

V případě, že budou zákonodárci s brexitem bez dohody souhlasit, slíbila premiérka Mayová v úterý, že je její vláda připravena tento scénář naplnit.

Někteří poslanci předložili k dnešnímu hlasování také dodatky. Jeden z nich například požaduje odložení brexitu na 22. května a přechodné období bez takzvané irské pojistky.

Před večerním hlasováním o brexitu bez dohody by měla premiérka Mayová v parlamentu vystoupit ještě ve 13:00 SEČ na pravidelných interpelacích.