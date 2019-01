Bukurešť - V dohledu je také možnost, že Británie z Evropské unie neodejde. Prohlásil to dnes britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Podle něj by taková možnost mohla nastat v případě, že poslanci příští týden odmítnou brexitovou dohodu, což by mohlo vést k ochromení země.

Británie, která je pátou největší ekonomikou světa, má z EU odejít 29. března. Hrozí však, že půjde o odchod neuspořádaný, neboť rozvodovou dohodu, kterou s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová, poslanci příští týden pravděpodobně odmítnou.

"Pokud bude tato dohoda odmítnuta, je pravděpodobnější, že se vystavíme riziku brexitové paralýzy, a pokud to nastane, nikdo neví, co by se mohlo stát. Velké riziko a obavy lidí spočívají v tom, že ve skutečnosti nedostojíme tomu, pro co lidé hlasovali," řekl Hunt televizi Sky News.

V jiném rozhovoru Hunt poznamenal, že parlament, v němž vládní Konzervativní strana nemá většinu, pravděpodobně nepřipustí, aby země z EU odešla bez dohody. "Myslím, že nyní se jeví mnohem méně pravděpodobným, že by parlament připustil výsledek bez dohody," řekl Hunt BBC.

Juncker: S Mayovou řešíme dodatečná ujištění, nové jednání nebude

Evropská komise je v kontaktu s britskou vládou ohledně možné podoby určitých dodatečných ujištění pro Londýn před tím, než bude příští týden britský parlament hlasovat o smlouvě týkající se vystoupení země z unie. Novinářům to dnes v Bukurešti řekl předseda unijní exekutivy Jean-Claude Juncker.

Britská premiérka Theresa Mayová se snaží ještě před koncem parlamentní debaty o brexitové dohodě získat od Evropské unie další záruky. Dolní sněmovna má o dojednaném textu o podmínkách odchodu země z Evropské unie hlasovat v úterý a řadu měsíců dojednávaný dokument pravděpodobně odmítne.

"S Downing Street (sídlo britské premiérky) diskutujeme, jak by taková ujištění mohla vypadat. Nepleťme si to ale s novým vyjednáváním," prohlásil Juncker na tiskové konferenci po jednání komise s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem. Nové jednání o dohodě ostatních sedmadvacet zemí unie odmítá.

Do podrobností ale šéf EK zacházet nechtěl, nebylo by to podle něj moudré. "Nechci se na různých ostrovech stát výrazně méně populární a tak tomuhle pokušení odolám," podotkl.