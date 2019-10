Britský ministr: Vláda bude volby navrhovat znovu a znovu

Brusel - Britská vláda bude tak dlouho předkládat parlamentu návrh na vypsání předčasných voleb, dokud jej poslanci neschválí. Ve vysílání BBC to dnes řekl ministr financí Sajid Javid. Premiér Boris Johnson už ve čtvrtek oznámil, že předloží návrh, aby se volby konaly 12. prosince. Zda jej labouristická opozice podpoří, je ale nejasné. Javid také přiznal, že termín brexitu "není možné dodržet". Británie by měla EU opustit za šest dní, očekává se ale, že dostane další odklad.

"Vyvoláme hlasování o parlamentních volbách v pondělí," řekl dnes ministr financí. "Pokud labouristé (návrh) nepodpoří, budeme dál žádat parlamentní volby a vyvolávat hlasování znovu a znovu," dodal. Podle něj je to poprvé v britských dějinách, kdy opozice odmítá konání předčasných voleb.

Vláda podle Javida udělala vše, co bylo v jejích silách, aby zajistila odchod Británie z EU k 31. říjnu. Kvůli opozici ale podle něj termín brexitu "není možné dodržet". "Ještě před několik dny jsme viděli konec tunelu a on hlasoval pro delší tunel," řekl Javid na adresu lídra opozice Jeremyho Corbyna.

Podle ministra financí je pravděpodobné, že se evropská sedmadvacítka dohodne a vyhoví "žádosti parlamentu o tříměsíční odklad" brexitu. O odklad odchodu Británie z EU do 31. ledna příštího roku v sobotu premiér Johnson požádal na základě zákona, který poslanci schválili v září.

Labouristé tvrdí, že si přejí konání předčasných voleb, vláda ale před tím musí zajistit, že Británie neodejde z EU bez dohody. Stínová ministryně vnitra Diane Abbottová dnes vyzvala vládu, aby brexit bez dohody jednoznačně vyloučila. Corbyn už ve čtvrtek řekl, že počká na rozhodnutí EU o odkladu brexitu a až pak bude uvažovat o tom, zda předčasné volby podpoří.

Také předseda sněmovní frakce další opoziční strany - skotských nacionalistů (SNP) - Ian Blackford dnes řekl, že jeho strana podpoří co nejrychlejší uspořádání předčasných voleb, ovšem za předpokladu, že EU odloží termín brexitu.

Velvyslanci EU budou jednat o odkladu brexitu

Šest dní před dosud platným datem odchodu Británie z Evropské unie se dnes v Bruselu sejdou velvyslanci členských zemí evropského bloku, aby projednali nový odklad tohoto termínu. Hovořit budou nejen o rozdílných pohledech na délku posunutí brexitu, ale i o nejnovějším vývoji v Londýně, kde premiér Boris Johnson ve čtvrtek navrhl uspořádat 12. prosince předčasné volby. Opoziční labouristé dali vzápětí najevo, že jejich postoj k takové možnosti bude záležet právě na rozhodnutí 27 unijních zemí o brexitovém datu.

Z obou břehů Lamanšského kanálu se přitom ozývají hlasy nabádající počkat na krok druhé strany. Unijní diplomaté se shodují, že by rádi věděli, zda Britové skutečně půjdou 12. prosince volit, jak navrhl Johnson, případně zda je reálné schválení brexitové dohody v horizontu několika týdnů. Jeremy Corbyn, šéf labouristů, jejichž hlasy premiér k vypsání voleb potřebuje, naopak prohlásil, že chce s podporou Johnsonova návrhu počkat až na rozhodnutí EU o odkladu.

Proti odložení brexitu není žádná z členských zemí a většina je pro variantu navrženou předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, tedy nejvýše tříměsíční odklad bez nutnosti svolávat zvláštní summit. Zejména Francie se ovšem dosud vyslovovala pro co nejkratší odklad a stejně jako další státy chce od Londýna znát pádný důvod prodlužování britského členství v unii.

Někteří diplomaté tvrdí, že s ohledem na plánované pondělní hlasování britského parlamentu o předčasných volbách by raději s rozhodnutím o brexitovém odkladu počkali. Pokud by Británie volby skutečně vypsala, mohl by být podle nich na místě i delší posun.