Londýn - Britský ministr pro brexit Dominic Raab dnes odstoupil z funkce. Svůj krok oznámil na twitteru a rozhodnutí zdůvodnil nesouhlasem s návrhem dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Dohodu přitom ve středu podpořil kabinet premiérky Theresy Mayové. Regulační opatření pro Severní Irsko považuje Raab za ohrožení územní celistvosti Spojeného království. Britský tisk se v dnešních komentářích k připravenému návrhu dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie shoduje v názoru, že budoucnost ujednání i osud samotné britské premiérky Theresy Mayové jsou nejisté.

"Dnes jsem rezignoval na post ministra pro brexit. Nemohu s klidným svědomím podpořit podmínky navrhované v naší dohodě s EU," napsal Raab na twitteru, kde zároveň přiložil kopii rezignačního listu adresovaného Mayové.

V dopise Raab vysvětluje důvody, proč se rozhodl odstoupit. "S politováním sděluji, že po včerejším (středečním) kabinetním zasedání musím rezignovat," píše Raab premiérce. Uznává sice, že chápe, proč se Mayová rozhodla hájit podobu dohody, se kterou vláda ve středu souhlasila, sám ji ale podpořit nemůže.

Osud brexitové dohody i Mayové je podle britského tisku nejistý

Britský tisk se v dnešních komentářích k připravenému návrhu dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie shoduje v názoru, že budoucnost ujednání i osud samotné britské premiérky Theresy Mayové jsou nejisté. Deníky uvádějí, že podoba brexitové dohody, na které se britští vyjednávači shodli se svými protějšky z Evropské unie, rozděluje politiky i veřejnost.

"Brexitový plán Mayové: rozdělený kabinet, rozdělená strana a rozdělený národ," uvedl v dnešním vydání deník The Guardian text dohody, jehož návrh britská vláda ve středu podpořila a který vzápětí Evropská komise zveřejnila. "Jedenáct členů kabinetu se vyslovilo proti dohodě, ale premiérka tvrdí, že to je to nejlepší pro Británii," napsal deník.

"Mayová poté, co byla obviněna, že brexitovou dohodu donutila kabinet přijmout, čelí zuřivému odporu," napsal deník The Daily Telegraph. Ten si v titulku vypůjčil premiérčina slova o tom, že Britové se budou muset vypořádat s komplikacemi.

Bulvární list The Sun na titulní straně poznamenal, že kabinet ministerské předsedkyně je zmítán chaosem. K popsání dohody použil místo termínu brexit slovo brexshit, čímž označil situaci jako průser. Vedle titulní stránky se The Sun dohodě věnuje na dalších šesti stranách.

"Británie se v uplynulé noci ocitla v marasmu, neboť hrozilo, že dohoda o měkkém brexitu Theresy Mayové její vládu zničí," napsal The Sun. "Když nakonec po pětihodinovém rokování získala podporu rozpolceného kabinetu, dohodu ocenila jako takovou, která je v národním zájmu," dodal list.

Deník Daily Mail na úvodní straně čtenáře informuje, že Mayová po brutální pětihodinové kabinetní bitvě podporu dohody získala, ale rebelové v její Konzervativní straně hrozí v nadcházejících dnech pučem.

Britský prounijní týdeník The New European vyšel s titulní stránkou s koláží, kde stoupající voda dosahuje Mayové pod nos.