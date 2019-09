Britský ministr potvrdil zachování práv Čechů po brexitu

Praha - Britský ministr pro brexit Stephen Barclay dnes ujistil, že práva českých občanů žijících v Británii zůstanou zachována v nynější podobě i po odchodu země z Evropské unie. Po schůzce s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) zároveň vyzval Čechy, aby neváhali s registrací u britských úřadů, která je nutná pro uznání toho, že v zemi trvale žijí.

Hamáček ocenil vstřícný postoj k českým občanům, zároveň zdůraznil, že musí pokračovat i bezpečnostní spolupráce mezi Českem a Británií. Podotkl také, že česká vláda by považovala za lepší, kdyby Británie opustila EU na základě dohody o vzájemných vztazích.

"Jasně říkáme, že práva (českých občanů v Británii) budou garantována," řekl Barclay. Británie si podle něj váží toho, jak čeští občané žijící v zemi přispívají k jejímu fungování. Upozornil ale, že všichni, kdo chtějí v Británii zůstat i po brexitu a mít zajištěná stejná práva jako v současnosti, se musí včas zaregistrovat u tamních úřadů. Zdůraznil, že registrace je bezplatná.

Hamáček připomněl, že Česko přijalo zákon, který bude britským občanům v zemi garantovat stejná práva, jaká mají nyní jako občané Evropské unie. Barclay ho na dnešní schůzce ujistil, že Británie se bude k českým občanům chovat stejně, jako Česko k britským.

Barclay po jednání s Hamáčkem ocenil i úzké bilaterální vazby mezi Českem a Británií a vyjádřil přání, aby byly zachovány v ekonomice a v bezpečnosti. Význam bezpečnostní spolupráce zdůraznil i Hamáček. "Vazby mezi Českou republikou a Velkou Británií jsou tak dobré a tak klíčové, že v nich musíme pokračovat. Není na místě, abychom omezovali výměnu informací, bezpečnost je závažná, nelze s ní hrát politické hry," řekl.

Česko podle Hamáčka respektuje rozhodnutí britských občanů z referenda v roce 2016, kdy se těsná většina vyslovila pro odchod z EU. Vnímá také závazek, že Londýn odejde z EU ke konci října a lhůta pro brexit se už nebude odkládat. "Za nás by bylo ideální, aby takový odchod byl s dohodou," podotkl.

Barclay řekl, že i Británie má zájem na vystoupení z EU na základě dohody, bylo by to výhodnější pro obě strany. Taková dohoda ale musí mít šanci na schválení v britském parlamentu. Podle něj to znamená, že dohoda nemůže obsahovat takzvanou irskou pojistku, což je ujednání, které zachovává volný režim na hranici mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem, a které řada britských politiků odmítá.