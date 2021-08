Britský film Bod varu je natočený v hodinu a půl dlouhém jediném záběru

Karlovy Vary - Ve světové premiéře uvedl dnes karlovarský filmový festival britský film Bod varu, který je součástí Hlavní soutěže. Režisér a původně herec Philip Barantini natočil snímek o těžkém dni šéfkuchaře v předvánoční době, který podle něj může být blízký všem, jimž se pod tíhou profesního stresu někdy zavařila hlava. Snímek v nesmlouvavém tempu plný vyhrocených situací je navíc natočen v jednom nepřetržitém záběru.

"Poté, co s kolegy dokončíme výběr soutěžních filmů, začínáme přemýšlet o způsobu, jakým k nim přitáhneme pozornost budoucích diváků. V případě Bodu varu se nám, myslím, podařilo rychle vzbudit zájem mnohovýznamovým označením jednozáběrové gastrodrama," řekl před projekcí filmu programový ředitel festivalu Karel Och.

Barantiniho si mohou jako herce vybavit fanoušci seriálů Bratrstvo neohrožených nebo Černobyl. Své původní povolání nezapře podle Ocha především ve vynikajícím způsobu, jakým vede herce, kterým vévodí v hlavní roli Stephen Graham. "Viděli jste ho ve velkorozpočtových hitech jako Piráti z Karibiku či Irčan nebo nezávislých snímcích jako Tohle je Anglie," dodal Och.

Barantini uvedl, že dnešní projekce je první veřejné uvedení filmu. "Je to projekt, který je velmi blízký mému srdci. Sám jsem pracoval jako kuchař, když jsem hrál, protože jsem si potřeboval vydělat. Ten obor a jeho stinné i slunné stránky jsem poznal docela dobře," řekl. "To, co ve filmu uvidíte, vychází ze skutečných událostí, z věcí, které se přihodily buď mně nebo jichž jsem byl svědkem," vysvětlil.

Diváci vidí pracovní den šéfkuchaře Andyho, jemuž směna v restauraci ani nezačala, a už nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci, a tak si chce dobré jídlo dopřát mnoho lidí. Hosteska přijala příliš mnoho rezervací, nespokojený kontrolor z hygieny pátrá v kuchyni a do toho všeho má dorazit i Andyho mentor, kuchařská ikona přicházející bez varování, zato s partnerkou, uznávanou food kritičkou. Jednozáběrová jízda hektickým večerem je plná konfliktních situací, provázeníánespočtem vulgarismů, ale mnohým může připomenout vlastní zážitky z práce.