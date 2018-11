Londýn - Kvůli nesouhlasu s návrhem brexitové dohody, který ve středu podpořil kabinet premiérky Theresy Mayové, dnes z britské vlády odstoupili ministr pro odchod z Evropské unie Dominic Raab a ministryně práce Esther McVeyová. Rezignaci oznámil také státní tajemník pro Severní Irsko Shailesh Vara. Podle britských opozičních labouristů nezůstala konzervativní vládě Theresy Mayové po rezignaci Raaba žádná autorita. Britský tisk se v dnešních komentářích k připravenému návrhu dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie shoduje v názoru, že budoucnost ujednání i osud samotné britské premiérky Theresy Mayové jsou nejisté.

"Dnes jsem rezignoval na post ministra pro brexit. Nemohu s klidným svědomím podpořit podmínky navrhované v naší dohodě s EU," napsal Raab na twitteru, kde zároveň přiložil kopii rezignačního listu adresovaného Mayové.

Raabovo rozhodnutí podle agentury Reuters ocenila malá severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), o jejíž podporu se menšinová vláda konzervativců premiérky Mayové v parlamentu opírá.

V dopise Raab vysvětluje důvody svého kroku. "S politováním sděluji, že po včerejším (středečním) kabinetním zasedání musím rezignovat," píše Raab premiérce. Uznává sice, že chápe, proč se Mayová rozhodla hájit podobu dohody, se kterou vláda ve středu souhlasila, sám ji ale podpořit nemůže.

"A to ze dvou důvodů. Za prvé, jsem přesvědčen, že regulační opatření navrhované pro Severní Irsko představuje velice reálnou hrozbu pro celistvost Spojeného království," tvrdí Raab. Jako druhý důvod zmínil nesouhlas s pojistkou, která by v případě neexistence ujednání o podobě budoucích vztahů po konci přechodného období začala platit, aby mezi Severním Irskem a unijním Irskem nevznikla žádná tvrdá hranice. Raab kritizoval, že právo veta v tomto případě má mít EU.

McVeyová v rezignačním dopise napsala, že uskutečnění brexitu je věcí důvěry a záležitostí pro budoucnost a celistvost Británie. "Dohoda, kterou jste včera (ve středu) předložila kabinetu, nerespektuje výsledky referenda," uvedla nyní již bývalá ministryně. Zároveň tvrdí, že návrh dohody nesplňuje dřívější sliby Mayové, že Británie získá opět kontrolu nad svými financemi, hranicemi a obchodní politikou. "V těchto věcech jsem vás vždy podporovala," napsala premiérce McVeyová. Stejně jako Raab vyslovila obavy, že dohoda ohrozí britskou územní celistvost.

"Od názoru, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda, jsme se přesunuli k postoji, že jakákoli dohoda je lepší než žádná dohoda," zdůraznila McVeyová. "Toto nemohu hájit a pro takovou dohodu hlasovat nemůžu," dodala.

Státní tajemník pro Severní Irsko Shailesh Vara, který odchod z kabinetu ohlásil jako první, oznámil, že nemůže souhlasit s brexitovou dohodou, podle které Británie uvízne na půli cesty bez časového harmonogramu, jak se opět stane suverénní zemí.

Labouristé: Po odchodu Raaba už nemá vláda žádnou autoritu

Podle britských opozičních labouristů nezůstala konzervativní vládě Theresy Mayové po dnešní rezignaci ministra pro brexit Dominica Raaba žádná autorita. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení jednoho z hlavních poradců labouristického lídra Jeremyho Corbyna. Britští novináři na twitteru spekulují o dalších odchodech z kabinetu.

"Vláda se nám rozpadá před očima poté, co už podruhé odmítl ministr pro brexit podpořit plán premiérky Mayové," uvedl stínový ministr pro úřad vlády Jon Trickett.

Raab kabinet opustil den poté, co vláda ve středu dala zelenou návrhu dohody o odchodu Británie z EU. Raab nesouhlasí s podmínkami vyjednanými pro Severní Irsko, které podle něj představují reálnou hrozbu pro celistvost Spojeného království.

"Tohle je dvacátý ministr, který odešel z vlády Theresy Mayové za její dvouleté působení ve funkci premiérky. Theresa Mayová už nemá žádnou autoritu a zjevně není schopna docílit brexitové dohody, která by měla podporu byť jen jejího kabinetu - nemluvě o parlamentu a lidu naší země," dodal Trickett.

Britští novináři nyní spekulují, zda Raabův krok neznamená konec aktuální vlády. "Tohle bude možná den, kdy se to všechno sesype. Jak by teď mohli všichni ostatní brexitáři zůstat?" ptá se na twitteru hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. "Theresa Mayová má nyní vážné problémy. Zraky všech se upírají na (ministra životního prostředí) Michaela Govea, (ministra zahraničí) Jeremyho Hunta a (ministra vnitra) Sajida Javida. Jestli dnes odejdou také, bude to pro ni konec," napsal politický editor bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

Osud brexitové dohody i Mayové je podle britského tisku nejistý

Britský tisk se v dnešních komentářích k připravenému návrhu dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie shoduje v názoru, že budoucnost ujednání i osud samotné britské premiérky Theresy Mayové jsou nejisté. Deníky uvádějí, že podoba brexitové dohody, na které se britští vyjednávači shodli se svými protějšky z Evropské unie, rozděluje politiky i veřejnost.

"Brexitový plán Mayové: rozdělený kabinet, rozdělená strana a rozdělený národ," uvedl v dnešním vydání deník The Guardian text dohody, jehož návrh britská vláda ve středu podpořila a který vzápětí Evropská komise zveřejnila. "Jedenáct členů kabinetu se vyslovilo proti dohodě, ale premiérka tvrdí, že to je to nejlepší pro Británii," napsal deník.

"Mayová poté, co byla obviněna, že brexitovou dohodu donutila kabinet přijmout, čelí zuřivému odporu," napsal deník The Daily Telegraph. Ten si v titulku vypůjčil premiérčina slova o tom, že Britové se budou muset vypořádat s komplikacemi.

Bulvární list The Sun na titulní straně poznamenal, že kabinet ministerské předsedkyně je zmítán chaosem. K popsání dohody použil místo termínu brexit slovo brexshit, čímž označil situaci jako průser. Vedle titulní stránky se The Sun dohodě věnuje na dalších šesti stranách.

"Británie se v uplynulé noci ocitla v marasmu, neboť hrozilo, že dohoda o měkkém brexitu Theresy Mayové její vládu zničí," napsal The Sun. "Když nakonec po pětihodinovém rokování získala podporu rozpolceného kabinetu, dohodu ocenila jako takovou, která je v národním zájmu," dodal list.

Deník Daily Mail na úvodní straně čtenáře informuje, že Mayová po brutální pětihodinové kabinetní bitvě podporu dohody získala, ale rebelové v její Konzervativní straně hrozí v nadcházejících dnech pučem.

Britský prounijní týdeník The New European vyšel s titulní stránkou s koláží, kde stoupající voda dosahuje Mayové pod nos.