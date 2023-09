Britského komika Branda několik žen obvinilo ze sexuálních útoků

Londýn - Britský komik Russell Brand čelí obvinění, že se v minulosti dopustil sexuálních útoků vůči několika ženám. Agentura AP píše, že v souvislosti s jeho případem se v Británii objevují otázky, zda mu jeho problematické chování neprocházelo díky tomu, že je slavný.

Britská televize Channel Four a deníky The Times a The Sunday Times v uplynulých dnech zveřejnily výpovědi čtyř žen týkající se sexuálních útoků, jichž se proti nim Brand údajně dopustil. Jedné z nich v té době bylo 16 let a s tehdy 30letým Brandem měla krátký vztah, další vypověděla, že ji znásilnil v roce 2012 v Los Angeles. Osmačtyřicetiletý Brand obvinění odmítl s tím, že všechny jeho vztahy byly vždy konsenzuální.

Deník The Times dnes uvedl, že se na něj obrátily další ženy s obviněními vůči Brandovi a že jejich tvrzení náležitě ověří.

Předsedkyně výboru Dolní sněmovny pro otázky žen a rovné příležitosti Caroline Nokesová řekla, že doufá, že tyto ženy, které o svých zkušenostech s Brandem promluvily, se obrátí i na policii. Podle Nokesové mužům obviněným z takových trestných činů jejich chování prochází příliš dlouho a příliš často.

Londýnská metropolitní policie uvedla, že se obrátí na The Sunday Times a na Channel 4, aby si kterákoliv z obětí, se kterou novináři mluvili, byla vědoma, že případ může nahlásit na policii.

AP uvádí, že tento případ znovu vyvolal debatu o "macho kultuře", která kvetla v Británii v 90. letech minulého století a začátkem tohoto století a o nenávisti vůči ženám, která stále přetrvává na internetu.

Obvinění, o kterých média informovala, se týkají období mezi lety 2006 a 2013, kdy se Brand těšil v Británii velké popularitě a začala se rozvíjet i jeho kariéra ve Spojených státech.

Brand je v Británii známý jako moderátor rozhlasových a televizních pořadů nebo jako autor memoárů týkajících se jeho závislosti na drogách a alkoholu. Objevil se v několika filmech a v letech 2010 až 2012 byl ženatý s popovou hvězdou Katy Perry. V roce 2008 Brand způsobil skandál na veřejnoprávní BBC, když v rámci pořadu The Russell Brand Show se svým kolegou zveřejnili své vzkazy britskému televiznímu herci Andrewu Sachsovi, které mu nechali na telefonním záznamníku. Žertem mu v nich mimo jiné oznamovali, že Brand měl pohlavní styk s hercovou vnučkou. Na tento jejich výstup si stěžovaly desetitisíce diváků.

BBC, Channel 4 a produkční společnost za reality show Big Brother, kterou Brand také uváděl, uvedly, že vyšetřují, jak se choval a jaké na to byly reakce. Nakladatelství Blue Bird, které s Brandem spolupracovalo od roku 2007, uvedlo, že s ním přerušuje spolupráci. Další kniha mu přitom měla vyjít v prosinci.

Brand v posledních letech do velké míry zmizel z mainstreamových médií, velké publikum si ovšem vybudoval na internetu, kde jeho videa propojující wellness a konspirační teorie sledují miliony lidí. Dále také vystupuje jako komik, například v sobotu, kdy televize Channel 4 dokument s výpověďmi žen vysílala, měl v Londýně představení pro stovky lidí.