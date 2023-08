Britské ropné skupině BP klesl zisk o 70 procent, firma ale zvýší dividendu

Londýn - Britská ropná společnost BP hospodařila ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 2,59 miliardy dolarů (56,3 miliardy Kč), což je meziroční propad skoro o 70 procent. Podnik to dnes uvedl v tiskové zprávě. Důvodem je zejména pokles cen ropy ve srovnání s loňskem, s výrazným propadem se tak potýkají i další velké firmy v tomto odvětví. BP ale zvýší dividendu.

Čtvrtletní výsledek zaostal za odhady analytiků. Ti jej v anketě společnosti Refinitiv odhadovali zhruba na 3,5 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí měl podnik čistý zisk téměř pět miliard dolarů.

Firma uvedla, že výsledek odráží výrazně nižší marže rafinerií, vyšší úroveň obratu a údržby, ale i slabý výsledek obchodování s ropou. Management nicméně za druhé čtvrtletí navrhl zvýšit dividendu o deset procent na 7,27 centu na kmenovou akcii. BP také uvedla, že v příštích třech měsících odkoupí zpět své akcie za 1,5 miliardy dolarů.

"Bylo to velmi dobré čtvrtletí," řekl v televizi CNBC generální ředitel BP Bernard Looney. "Celkově tedy děláme to, co jsme řekli, že budeme dělat," dodal. To podle něj znamená, že firma udrží výkon, ale zároveň provede transformaci. "S výsledky jsme velmi spokojeni,“ uzavřel.

Před rokem byly ceny ropy výrazně vyšší kvůli dopadům invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Západní státy po ní zavedly sérii protiruských sankcí, jejichž výsledkem byly obavy, že na trhu nebude dost surovin. Nyní jsou ceny nižší jednak proto, že situace na trzích se zklidnila, jednak proto, že citelně zvolnil růst globální ekonomiky a snížila se poptávka.

Výrazně nižší zisk než před rokem vykázal v Evropě za druhé čtvrtletí například i britský konkurent Shell a francouzský ropný gigant TotalEnergies. Podobně americkému kolosu ExxonMobil zisk ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 56 procent.

Pět největších ropných společností na Západě loni dosáhlo zisku dohromady téměř 200 miliard dolarů. Důvodem byly právě dopady války na Ukrajině a s tím spojený vysoký růst cen některých surovin. Společnost BP za loňský rok vykázala rekordní zisk 27,7 miliardy dolarů.