Londýn - Přípravy britské vlády na hrozící odchod z Evropské unie bez dohodnutých podmínek neběží zcela podle plánu. Svědčí o tom dokument, který dnes vláda zveřejnila a který shrnuje její aktivity v tomto směru. Píše se v něm například, že úřady nestíhají práce na skoro třetině klíčových projektů, nebo že firmy se zjevně přípravám na neřízený brexit nevěnují naplno.

"Navzdory velmi rozsáhlým snahám připravit se na scénář bez dohody, nejčerstvější interní zprávy ze všech částí vlády ukazují rozsah rizika, které s omezeným časem přetrvává. V únoru resorty informovaly, že jsou na dobré cestě u bezmála 85 procent příprav, ovšem pokud jde o nejdůležitější projekty, je to něco přes dvě třetiny," upozorňuje vládní zpráva.

Podle dokumentu také málo nasvědčuje tomu, že by se podnikatelská sféra na brexit bez dohody připravovala "upřímně", a to i přes upozornění ze strany vlády. "A důkazy vypovídají o tom, že připravenost malých a středně velkých podniků je obzvláště nízká," dodává britský kabinet.

Británie má EU opustit 29. března. Pokud Dolní sněmovna neratifikuje "rozvodovou" dohodu upravující podmínky odchodu, přestaly by za 31 dní ze dne na den platit smlouvy upravující vztahy mezi Británií a dalšími členskými zeměmi Unie. Ačkoli mnozí označují takový vývoj za pohromu, britská premiérka Theresa Mayová dnes před poslanci uvedla, že v případě potřeby "nakonec i brexit bez dohody proměníme v úspěch".

Nová vládní zpráva konstatuje, že odchod z Unie bez dohody by měl řadu dopadů na podnikání, obchod a ekonomiku. "Veškeré dodávky zboží by vyžadovaly hlášení k proclení, takže kolem 240.000 britských podniků, které aktuálně obchodují pouze s EU, by se musely poprvé zapojit do celních procesů, pokud by v obchodování pokračovaly," uvádí dokument. EU by údajně začala účtovat 70procentní cla na vývoz hovězího masa, 45procentní poplatky za jehněčí a deset procent za hotové automobily.

Kontroly na hraničních přechodech by podle britské vlády mohly "na měsíce velmi výrazně zredukovat" proudění zboží na obchodních trasách přes Lamanšský průliv. "Jednou z nejcitlivějších věcí, které by zasáhla zpoždění v transportu zboží přes průliv, jsou dodávky potravin, které z 30 procent pocházejí z EU," dodává vládní analýza, přičemž varuje před nárůstem cen některých potravin.

Pro přípravy na brexit bez dohody už britské ministerstvo financí vyčlenilo čtyři miliardy liber (120 miliard korun). Práce v tomto směru začaly loni na podzim a zvýšený důraz na ně kabinet Theresy Mayové klade od prosince. "Krátký čas zbývající do 29. března nicméně neumožňuje vládě jednostranně zmírnit důsledky brexitu bez dohody. I v oblastech, kde může konat jednostranně, pravděpodobně problémy při scénáři bez dohody zhorší nedostatečná připravenost podniků a jednotlivců," uzavírá analýza.