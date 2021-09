Britské ministerstvo obrany zpochybnilo výrok o sebevraždách veteránů

Londýn - Britské ministerstvo obrany vyšetřuje pravdivost vyjádření svého náměstka Jamese Heappeyho o tom, že někteří britští veteráni z afghánské války si po stažení mezinárodních sil ze země a po převzetí Afghánistánu islamistickým hnutím Tálibán vzali život. Heappey dnes o sebevraždách hovořil v televizi Sky News, ale později sám své vyjádření označil za nepřesné.

Heappey řekl společnosti BBC, že jeho vyjádření byla nepřesná. "Zkoumáme velmi, velmi podrobně, zda je pravda, že si někdo v posledních několika dnech vzal život," řekl Heappey. Ministerstvo prohlásilo, že Heappey se mylně vyjádřil a že neví o žádných potvrzených případech sebevraždy mezi britskými veterány z Afghánistánu kvůli stažení vojsk.

Náměstek ve svém původním vyjádření řekl, že vojenští veteráni spáchali sebevraždu proto, že byli zdrceni chaotickým stažením sil pod vedením USA a také vítězstvím Tálibánu. "Bohužel vím, že jsou vojáci, kteří sloužili v Afghánistánu, i jeden voják sloužící při mém posledním turnusu v Afghánistánu, kteří si zhruba během uplynulého týdne vzali život kvůli pocitům z toho, co se děje v Afghánistánu," řekl Heappey. Je to "obrovsky" zneklidňující, dodal náměstek, který před vstupem do politiky dosáhl hodnosti majora a sloužil v Afghánistánu či Iráku. "Jsem z toho otrávený do morku kostí," dodal Heappey.

Ponižující bleskové převzetí Afghánistánu Tálibánem po 20 letech války, která stála statisíce životů a nejméně bilion dolarů, podle agentury Reuters veterány vyděsilo. Jenom Británie přitom v Afghánistánu přišla o 457 příslušníků ozbrojených sil a její ztráty tvoří 13 procent ze zhruba 3500 padlých z mezinárodní koalice od roku 2001.

Heappey dnes také řekl, že slyšel zprávy o tom, že Tálibán už kontroluje celé území Afghánistánu, tedy včetně provincie Pandžšír. Podle něj však situace v Pandžšíru nijak nemění celkovou situaci.

Hnutí Tálibán dnes oznámilo, že dobylo celou provincii Pandžšír, která byla posledním místem protitálibánského odporu v Afghánistánu. Opoziční síly to zatím nepotvrdily.

Británie se obává, že návrat Tálibánu a vakuum, které vzniklo po odchodu západních vojáků, umožní teroristické organizaci Al-Káida najít pevnou půdu v Afghánistánu.

O stažení zahraničních sil z Afghánistánu dnes má v parlamentu mluvit britský premiér Boris Johnson, který slíbil, že Británie využije veškeré ekonomické, politické a diplomatické páky, aby zemi pomohla. Afghánistán opustili poslední britští a američtí vojáci na konci srpna.