Londýn/Brusel - Pět britských podnikatelských svazů vydalo silné varování poslancům, že uvrhnou špatně připravenou britskou ekonomiku do chaosu, pokud nepřestanou politikařit a v lednovém hlasování nepodpoří brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové. Napsal to dnes britský deník The Guardian.

Poté, co se v úterý kabinet Mayové dohodl na vystupňování příprav na brexit bez dohody, pět velkých britských zaměstnavatelských svazů oznámilo, že země na odchod z EU není ani zdaleka připravena. Konfederace britského průmyslu (CBI), Institut ředitelů (IoD), Britská obchodní komora (BCC), Federace malých podniků (FSB) a Svaz výrobců (EEF) ve společném prohlášení uvedly, že jsou zděšeny politickými půtkami v parlamentu a doporučily schválit dohodu, kterou vyjednala ministerská předsedkyně, až se o ní bude v půli ledna hlasovat.

S ohledem na přetrvávající silný odpor části poslanců Konzervativní strany vůči premiérčině dohodě se vláda v úterý rozhodla vyčlenit další dvě miliardy liber (přes 57 miliard Kč) na přípravy na brexit, včetně scénáře odchodu z EU bez dohody. Opatření zahrnují mimo jiné najmutí 3000 nových zaměstnanců daňové správy či stovek celníků, nadto bude uvedeno do pohotovosti 3500 příslušníku ozbrojených sil.

Toto prohlášení podle deníku The Guardian posiluje argumentaci Mayové, že poslanci musí přijmout vyjednanou dohodu, budou-li se chtít vyhnout hospodářskému chaosu.

"Zodpovědnost najít cestu kupředu leží přímo na 650 poslancích parlamentu," uvádí se v deklaraci. "Coby přední podnikatelské organizace žádáme poslance všech stran, aby se přes Vánoce vrátili do svých okrsků a promluvili si s místními podnikateli. Doufáme, že budou poslouchat a mít na paměti, že až se vrátí do parlamentu, budoucnost našeho hospodářství bude v jejich rukách."

Svazy dále uvedly, že mnoho firem teprve musí začít s přípravami na brexit bez dohody, který se donedávna zdál být jen vzdálenou krajní možností. Tyto přípravy je přitom stojí mnoho času a peněz, a proto ruší investice. Místo toho raději nakupují zboží do zásoby, omezují přeshraniční obchod a stěhují kanceláře a továrny mimo Spojené království. Podle nich "je jasné, že prostě není dost času na to, abychom zabránili škodám v ekonomice a přesunu firem za hranice".

Podle mluvčího britské vlády citovaného zpravodajským serverem BBC by si podnikatelé měli "sestavit vlastní plány pro případ brexitu bez dohody, pokud usoudí, že je to nezbytné."

Plány na odchod Británie z EU bez dohody podle listu Financial Times připravuje také Evropská komise, která chce přijmout 14 legislativních opatření nutných k dočasnému zajištění kontinuity ve fungování ekonomik EU i Spojeného království. Zahrnují mimo jiné oblast letecké přepravy a její bezpečnosti, cel, úzkého segmentu finančních služeb či metodologii statistik v obchodně nebo turismu. Pokud Británie 29. března opustí EU bez dohody, tato dílčí opatření budou platit nejpozději do konce roku 2019.

Britská ekonomika podle úterního prohlášení BCC zřejmě v letošním a příštím roce poroste nejpomalejším tempem od poslední recese. Ekonomiku podle ní brzdí pozastavování investic a slabá spotřebitelská poptávka před plánovaným odchodem Británie z EU.