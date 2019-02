Londýn - Regulační úřad by měl dohlížet na technologické giganty jako je Google a Facebook, aby zajistil, že obsah jejich zpráv je důvěryhodný. Zároveň by tak pomohl odhalit podvodné zprávy, takzvané fake news. Vyplývá to z nezávislé zprávy o budoucnosti britských médií nazvané Cairncross Review. Vláda by podle ní měla zvážit i přímé financování lokálního zpravodajství a nabídnout daňové úlevy, aby podpořila novinářskou činnost, která je ve veřejném zájmu.

Britská vláda loni pověřila akademičku a bývalou novinářku Frances Cairncrossovou, aby přezkoumala způsoby, jak zajistit budoucnost vysoce kvalitní žurnalistiky v Británii v době, kdy klesá prodej tištěných novin a příjmy médií. Podle zjištění Cairncrossové by technologické firmy měly mít za povinnost pomoci uživatelům zjistit původ zpravodajských článků a důvěryhodnost jejich zdrojů. K tomu je ale potřeba regulátora, protože takový úkol je příliš důležitý na to, aby odpovídající posouzení bylo ponecháno pouze na hodnocení komerčních subjektů.

Zpráva navrhuje zřízení nového institutu pro zprávy veřejného zájmu (Institute for Public Interest News). Ten by měl na starosti přidělování veřejných a soukromých financí těm částem odvětví, o kterých bude rozhodnuto, že je potřeba je podpořit.

Zpráva upozornila, že mnoho lokálních novin, které jsou důležité pro fungování demokracie, vlastní zadlužení vydavatelé, kteří snižují investice a propouštějí stovky novinářů, aby si udrželi zisk. Prioritou by mělo být zajištění toho, že v Británii bude nadále vysoce kvalitní zpravodajství, nejen záchrana novin v současné podobě.

Prodej tištěných novin za posledních deset let prudce klesl a stejný trend potkal i příjmy z tištěné reklamy. Uživatelé se sice přesunuli na internet, přesto i národní vydavatelské firmy mají problémy získat srovnatelné částky z digitální reklamy vzhledem k rozsáhlé a cílené nabídce technologických firem jako je Facebook a Google. Počet novinářů v Británii podle zprávy klesl z odhadovaných 23.000 v roce 2007 na současných 17.000. Propouštění a rušení novin by přitom mělo pokračovat.

Změny se citelně dotkly zvláště lokálních novin. Příjmy z reklamy malých společností u tří největších regionálních vydavatelských firem za deset let do roku 2016 klesly na 832 milionů liber (24,5 miliardy Kč) z 2,8 miliardy liber na začátku období.

Cairncrossová však odmítla návrh vydavatelů, aby Facebook, Google a další technologické firmy platily za zprávy, které nabízejí na svých platformách. Podle ní by to mohlo poškodit lidi, kteří mají zájem o zpravodajství, napsal na svých internetových stránkách list The Guardian.