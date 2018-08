Londýn - Pokrok v nedořešených otázkách britského odchodu z Evropské unie je patrný při každém dalším jednání, řekl dnes britský ministr pro brexit Dominic Raab, podle jehož názoru je dobrá dohoda s EU stále na dosah. Raab dnes ovšem zároveň představil prvních 25 dokumentů, které mají Británii připravit na možnost, že země opustí unii, aniž by se s Bruselem na podmínkách tohoto odchodu dohodla. Zodpovědná vláda musí být připravena na všechny varianty, vysvětlil tento krok ministr.

"Naším cílem je zajistit pokračující hladké fungování obchodu, dopravy, infrastruktury, výzkumu, humanitárních programů a finančních toků," řekl na tiskové konferenci Raab s tím, že v případě selhání vyjednávání by to mohlo znamenat některá jednostranná opatření. Po odchodu z EU se podle něj Británii v dlouhodobém horizontu bude dařit lépe. Připustil ale, že z krátkodobého hlediska mohou nastat "výzvy".

Podle ministra by odchod z unie bez dohody s Bruselem neznamenal pro jednotlivé obyvatele Británie velké změny, připravit se prý musí firmy. Vláda plánuje do konce září zveřejnit kolem 80 dokumentů s vodítky pro nejrůznější subjekty. EU podle webu BBC už takových dokumentů vytvořila 68.

Vláda dnes zveřejnila celkem 148 stránek materiálů pokrývajících zdravotnictví, zemědělství nebo finančnictví. Podle britských médií z nich například vyplývá, že v případě smluvně neošetřeného brexitu by Brity pravděpodobně čekalo zdražení plateb kartou za služby z EU nebo zpomalení finančních transakcí. Britové žijící v zahraničí by také mohli ztratit přístup k bankovním účtům ve své vlasti, napsal deník The Guardian.

Britští novináři si všímají, že vláda v nových dokumentech opakovaně doporučuje podnikům zaměstnat speciální pracovníky, kteří by pomohli s dodatečnou byrokratickou zátěží. Společnosti obchodující se státy EU by se také měly připravit na obnovení celních kontrol a nákup nových softwarů nebo logistické podpory. Raab zároveň vyloučil možnost ohrožení dodávek potravin a ujistil, že Britové si i po brexitu budou moci vychutnávat tradiční sendvič se slaninou, salátem a rajčaty. Podle něj by bylo zapotřebí rozšířit zásoby léků na šest měsíců, přičemž stávající britské zásoby více než 200 druhů léčiv údajně vystačí na tři měsíce.

"Některé detaily jsou mimořádné," napsal o nových vládních dokumentech reportér televize Sky News Lewis Godall. "Například tahle sekce o dovozu spermatu k darování z Dánska. Ukazuje se, že pokud by nebyla dohoda, možná bychom si museli začít vyrábět víc vlastního," uvedl na twitteru.

Zastánci brexitu v konzervativní straně několik měsíců volají po tom, aby kabinet uspíšil přípravy eventuálního opuštění EU bez dohody, což by vylepšilo pozici Londýna v poslední fázi vyjednávání v Bruselu, napsal deník The Guardian. Opoziční labouristé případný neúspěch rokování označují za "katastrofální".

Ministr Raab dnes ve vysílání BBC zdůraznil, že Británie by po případném selhání vyjednávání o brexitu zůstala zodpovědným partnerem. Neočekává, že by se EU v takovém případě chovala "mstivě".

"Při každém setkání zaznamenáváme dobrý pokrok v nedořešených otázkách rozluky," řekl Raab o vývoji jednání s Bruselem. V mnoha oblastech, jako například v bezpečnostních otázkách, se prý dohoda blíží. EU také podle Raaba podrobně zkoumá britské návrhy ohledně budoucího režimu na irské hranici, který se stal hlavním kamenem úrazu rozhovorů.

Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier po úterním setkání s Raabem uvedl, že v otázce budoucích ekonomických vztahů EU s Británii k posunu nedošlo. Do 29. března 2019, kdy má Británie z EU vystoupit, zbývá už jen něco přes sedm měsíců. Podle úterní zprávy agentury Reuters již řada unijních diplomatů nevěří, že dohoda s Británií bude hotová do říjnového summitu EU, který byl považován za neoficiální termín jejího schválení.

Raab řekl, že na další setkání s Barnierem se do Bruselu vydá příští týden.