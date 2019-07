Britská vláda stojí za velvyslancem v USA i po kritice od Trumpa

Washington/Londýn - Vláda premiérky Theresy Mayové plně stojí za britským velvyslancem ve Spojených státech, kterého v pondělí ostře kritizoval prezident Donald Trump. Washington podle něj již nebude spolupracovat s velvyslancem Kimem Darrochem, který ve svých uniklých depeších mimo jiné nazval Trumpa neschopným. Trump v Darrochově kritice pokračoval i dnes, kdy ho označil za velkého hlupáka. Úřad Mayové podle britských médií označil informační únik za nešťastný, výzvy k odvolání velvyslance však vyslyšet nehodlá.

Obsah diplomatických depeší, který zveřejnil nedělník Mail on Sunday, vyvolal na obou stranách Atlantiku kritické reakce. Velvyslanec Darroch za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je "nestabilní" a "neschopný" a že nevěří v možnost zlepšení jeho vlády.

Trump v pondělí oznámil, že jeho administrativa s Darrochem již nebude jednat a že v USA nemá dobrou pověst.

Dnes pak Trump na twitteru označil Darrocha za "ujetého" velvyslance, kterého Británie Spojeným státům vnutila. "Velice hloupý člověk," uvedl o něm Trump. "Velvyslance neznám, ale bylo mi řečeno, že je to nabubřelý blázen," dodal prezident s tím, že Darrochovi by někdo měl říct, jak si díky prezidentovi vedou USA po hospodářské i vojenské stránce nejlépe ze všech zemí světa. Darrochovi také doporučil, aby se místo kritiky amerického vedení věnoval bídnému brexitovému vyjednávání a tomu, že se Mayová i přes jeho rady vydala hloupou cestou, která nevede ke konci.

V reakci na aféru americká strana Darrochovi zrušila podle televize CNN pozvánku na pondělní večeři, kterou americký ministr financí Steven Mnuchin pořádal pro katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního. Večeře se zúčastnila řada významných hostů, přítomen byl i Trump, který se dnes se Sáním setká v Bílém domě.

"Jasně jsme USA sdělili, jak nešťastný tento únik je. Zveřejněné selektivní úryvky neodrážejí blízkost našeho vzájemného vztahu a úctu, v níž jej chováme," prohlásil podle britských médií mluvčí Mayové v reakci na Trumpova slova. Dodal nicméně, že Darroch má i nadále podporu ministerské předsedkyně.

Někteří britští politici se však staví k Darrochovi kritičtěji. Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt dal v pondělí najevo nesouhlas s některými názory v uniklých zprávách. Trumpovi blízký vůdce Strany pro brexit Nigel Farage, která jasně ovládla květnové evropské volby, přímo vyzval k odvolání velvyslance. Ministr obchodu Liam Fox, který měl během nynější návštěvy USA naplánované setkání s Trumpovou dcerou Ivankou s plánem omluvit se za únik depeší, prohlásil, že názory z Darrochových zpráv neodrážejí názory vlády.

K Foxově schůzce s Ivankou portál The Guardian poznamenal, že Darroch na ni očividně pozván rovněž nebyl.

The Guardian napsal, že Darrochův předčasný odchod z Washingtonu by sice mohl být chápán jako pragmatický krok, ale bylo by to také vítězství pro ty, kteří únik informací zosnovali, a zároveň nepochopení role diplomatů.

"Skuteční vůdci vědí, že povinností diplomatů je podávat upřímné informace. Pro prezidenta je nepřijatelné, aby takovýmto způsobem otevřeně útočil na velvyslance spojenecké země. Ambasador se bránit nemůže, ale ministři ano," řekl někdejší britský velvyslanec v Libanonu Tom Fletcher.

Darrocha se dnes zastal i bývalý ministr zahraničí William Hague, který v článku na portálu The Telegraph napsal, že velvyslanec jen dělal svou práci a to, co od něj Londýn očekával. Bývalý ministr poznamenal, že když byl ve funkci, musel se sám pravidelně probírat každý den stohem diplomatických hlášení a že tyto depeše byly vždy upřímné a často také prorocké k nadcházejícím událostem.

Bývalý britský velvyslanec v USA Christopher Meyer v rozhovoru s BBC uvedl, že nyní bude záviset na tom, do jaké míry bude Trump blokovat Darrochovy kontakty s americkými činiteli. Představitelé britské vládní Konzervativní strany podle listu Financial Times hovoří o tom, že Británie nemůže Trumpovi ustupovat a že nový premiér, který nahradí dosluhující Theresu Mayovou, bude pod značným tlakem, aby Darrochovi umožnil dokončení mandátu, jenž mu vyprší v lednu 2020.

Darrocha by v lednu podle kruhů blízkých Borisi Johnsonovi, který je favoritem na premiérský úřad, měl nahradit Mark Sedwill. Návrhy, že by Londýn měl poslat do Washingtonu jako velvyslance Faragea, což v minulosti navrhoval i Trump, pak tyto kruhy označují jako naprosto nereálné. Sám Farage tuto funkci odmítl, ale nabídl se podle The Guardianu jako vládní poradce pro tajné služby, bezpečnost a obchodní vztahy.