Britská vláda souhlasí s vydáním Assange do USA, rozhodne soud

Londýn - Britský ministr vnitra Sajid Javid podepsal formální souhlas s vydáním zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států. Řekl to dnes v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC. Zda ho Británie ale skutečně do USA vydá, rozhodne až soud, dodal Javid. Další slyšení ve vydávacím řízení s Assangem je plánováno na pátek, rozhodnutí podle agentury DPA ale ještě není možné očekávat.

"Před soudem bude zítra (v pátek) žádost USA o vydání, ale včera (ve středu) jsem podepsal vydávací příkaz, ověřil jsem ho a to zítra půjde před soud," citoval Javida portál Gizmodo. "Rozhodnutí je plně na soudech," dodal.

V úterý britské úřady oficiálně potvrdily, že z USA žádost o vydání Assange Spojené království dostalo. Pokud by byl do USA vydán a uznán tam vinným z ohrožení národní bezpečnosti, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA jej nejprve obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost. Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

O vydání Australana usiluje také Švédsko, kde čelí obvinění ze znásilnění. Assange jej odmítá a označuje za zástěrku ve snaze dostat jej do USA.