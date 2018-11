Londýn - Odchod Spojeného království z Evropské unie se neobejde bez obtížných rozhodnutí, ústupky činí nejen Londýn, ale i Brusel. V projevu k poslancům Dolní sněmovny to dnes prohlásila britská premiérka Theresa Mayová. Zdůraznila, že návrh dohody podpořený ve středu jejím kabinetem není konečnou verzí. Otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem, která je pro EU i Británii klíčová, může být podle Mayové vyřešena v rámci budoucí dohody o vztazích mezi Spojeným královstvím a EU.

V parlamentu Mayová také řekla, že její kabinet se nadále připravuje i na možnost neřízeného odchodu z unie bez dohody. Zvážit setrvání Británie v EU premiérka odmítá.

"Volba je jednoduchá. Můžeme si vybrat odchod bez dohody, podstoupit riziko neuskutečnění brexitu, nebo se sjednotit a podpořit tu nejlepší dohodu, která mohla být dojednána," prohlásila v emotivním projevu ministerská předsedkyně.

Zdůraznila, že současný návrh brexitové dohody je stále jen návrhem. "Ten nás ale posouvá blíže ke skutečné dohodě," řekla. Upozornila, že EU dala Londýnu jasně najevo, že si nemůže dojednat podmínky na míru, takže poslanci mohou zapomenout na to, že by Británie mohla následovat norský či kanadský model.

Mayová uznala, že brexitový proces je nepříjemný, ale je přesvědčena, že lze dosáhnout dobré dohody, která bude v zájmu Británie. Dodala, že je přesvědčena o možnosti učinit pro Británii správná, i když nesnadná rozhodnutí.

"Mám odpovědnost vůči obyvatelům každé části naší země a tomu hodlám dostát," řekla.

S unií chce dál intenzivně jednat, aby zajistila nejlepší možný rámec budoucích vztahů. Právě touto cestou by se podle ní mohla vyřešit i otázka meziirských hranic. S podmínkami takzvané irské pojistky, která má zajistit volnou irskou hranici, není podle Mayové spokojená ani Británie, ani EU.

Návrh dohody zahrnuje i možnost prodloužení přechodného období po britském odchodu z EU, což mnozí konzervativci kritizují, neboť v takovém případě nemusí být jasné, kdy přesně zvláštní režim skončí. "Přechodné období prodlužovat nechci a ani nejsem přesvědčena, že tak budeme muset učinit," řekla premiérka.

Severoirští unionisté vyjadřují nesouhlas s brexitovou dohodou

Představitelé Severoirské unionistické strany (DUP), o jejíž podporu se v britském parlamentu opírá menšinová vláda Theresy Mayové, dnes vyjadřují nesouhlas s návrhem brexitové dohody předloženým kabinetem. Je zcela zřejmé, že tato dohoda je mrtvá, řekl podle agentury Reuters Jim Wells, který zasedá v severoirském zákonodárném sboru. Vedení DUP se od středečního večerního jednání s premiérkou Theresou Mayovou ke svým hlasovacím plánům nevyjádřilo.

Britský poslanec za DUP Jim Shannon nicméně řekl zpravodajské společnosti BBC, že strana "rozhodně bude" v parlamentu hlasovat proti dohodě, které dala britská vláda ve středu zelenou po dlouhé mimořádné schůzi. "Cítíme se velmi zrazeni," dodal.

Podmínkou DUP pro podporu jakékoli brexitové dohody bylo, aby se po odchodu Británie z EU na Severní Irsko nadále vztahovala stejná pravidla, jako na zbytek britského území. Aktuální podoba takzvané pojistky pro zachování hladkého režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem ale jde proti tomuto požadavku. Toto "dočasné" opatření by nabylo platnost po přechodném období za situace, že by se Británie a EU nedohodly na lepším trvalém řešení.

"To, co je absolutně zřejmé, je, že tato dohoda je mrtvá; moje předpověď je, že Theresa Mayová do Vánoc jako premiérka skončí," řekl severoirský zákonodárce Wells. Podle něj dojednané podmínky vystoupení z EU podkopávají "ústavní status Severního Irska jako součásti Spojeného království", což je prý také hlavní příčinou odporu mnoha konzervativních poslanců britského parlamentu k navrženému dokumentu.