Britská vláda se podle tisku chystá zmrazit koncesionářský poplatek BBC

Londýn - Finance vysílací společnosti BBC utrpí v následujících dvou letech značnou ránu, neboť britská vláda se chystá i přes aktuální vysokou inflaci zmrazit koncesionářský poplatek tohoto veřejnoprávního média. S odvoláním na vládní zdroje o tom v neděli informoval britský tisk. Ministryně kultury Nadine Dorriesová zároveň naznačila, že hodlá s účinností od roku 2028 koncesionářský poplatek zrušit.

S informací o plánu ponechat roční poplatek na současné úrovni 159 liber (4660 Kč) na domácnost přišel nedělník Mail on Sunday, následně ji potvrdily zdroje Financial Times (FT). V posledních letech poplatek narůstá v závislosti na inflaci, nyní se jedná o novém finančním rámci BBC, který by platil od dubna. Roční příspěvek přitom vláda podle médií plánuje zmrazit na dva roky.

Takový postup by ulevil spotřebitelům, kteří se potýkají s rostoucími životními náklady, pro BBC by ale byl velmi nepříjemný. Koncesionářské poplatky tvoří skoro tři čtvrtiny rozpočtu vysílací společnosti a pokud by se nemohly zvyšovat jako dosud, vyžádalo by si to značné škrty, píše FT. Inflace by v Británii mohla na jaře dosáhnout 30letého maxima šesti procent či více, a BBC by tak mohly chybět i dvě miliardy liber. Společnost se přitom snaží obstát v konkurenci soukromě financovaných zpravodajských serverů nebo streamovacích služeb.

Budoucnost BBC je neustálým předmětem politických debat a vláda v poslední době navrhuje reformu jejího financování, připomíná agentura Reuters. Existence koncesionářského poplatku je nicméně do konce roku 2027 garantovaná zvláštní vyhláškou, která vytyčuje způsob financování a misi vysílací společnosti. Kancelář premiéra Borise Johnsona o víkendu uvedla, že dlouhodobý ekonomický model BBC je "předmětem pokračujících vyjednávání".

Ministryně Dorriesová ovšem naznačila, že chce s aktuálním modelem skoncovat. "Toto oznámení o koncesionářském poplatku bude tím posledním," uvedla v twitterovém příspěvku, v němž sdílela odkaz na článek Mail on Sunday. "Přišel čas na debatu o nových způsobech, jak financovat, podporovat a prodávat skvělý britský obsah," dodala Dorriesová.