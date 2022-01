Britská vláda se podle tisku chystá zmrazit koncesionářský poplatek BBC

Londýn - Finance vysílací společnosti BBC utrpí v následujících dvou letech značnou ránu, neboť britská vláda se chystá i přes aktuální vysokou inflaci zmrazit koncesionářský poplatek tohoto veřejnoprávního média. S odvoláním na vládní zdroje o tom v neděli informoval britský tisk. Ministryně kultury Nadine Dorriesová zároveň naznačila, že hodlá s účinností od roku 2028 koncesionářský poplatek zrušit.

S informací o plánu ponechat roční poplatek na současné úrovni 159 liber (4660 Kč) na domácnost přišel nedělník Mail on Sunday, následně ji potvrdily zdroje listu Financial Times (FT). V posledních letech poplatek narůstá v závislosti na inflaci, nyní se jedná o novém finančním rámci BBC, který by platil od dubna. Roční příspěvek přitom vláda podle médií plánuje zmrazit na dva roky.

Takový postup by ulevil spotřebitelům, kteří se potýkají s rostoucími životními náklady, pro BBC by ale byl velmi nepříjemný. Koncesionářské poplatky tvoří skoro tři čtvrtiny rozpočtu vysílací společnosti a pokud by se nemohly zvyšovat jako dosud, vyžádalo by si to značné škrty, píše FT. Inflace by v Británii mohla na jaře dosáhnout 30letého maxima šesti procent či více, a BBC by tak mohly chybět i dvě miliardy liber (58,5 miliardy Kč). Společnost se přitom snaží obstát v konkurenci soukromě financovaných zpravodajských serverů nebo streamovacích služeb.

Budoucnost BBC je neustálým předmětem politických debat a vláda v poslední době navrhuje reformu jejího financování, připomíná agentura Reuters. Existence koncesionářského poplatku je nicméně do konce roku 2027 garantovaná zvláštní vyhláškou, která vytyčuje způsob financování a misi vysílací společnosti. Kancelář premiéra Borise Johnsona o víkendu uvedla, že dlouhodobý ekonomický model BBC je "předmětem pokračujících vyjednávání".

Ministryně Dorriesová ovšem naznačila, že chce s aktuálním modelem skoncovat. "Toto oznámení o koncesionářském poplatku bude tím posledním," uvedla v twitterovém příspěvku, v němž sdílela odkaz na článek Mail on Sunday. "Přišel čas na debatu o nových způsobech, jak financovat, podporovat a prodávat skvělý britský obsah," dodala Dorriesová.

Některá média posun ve vládních plánech interpretují jako součást úhybného manévru premiéra Johnsona, který se snaží získat zpět podporu Konzervativní strany za skandálu kolem večírků v Downing Street v době přísných protiepidemických restrikcí. Kromě plánu týkajícího se BBC lze v tomto kontextu vnímat rovněž informaci o záměru povolat vojáky do operace proti nelegální migraci přes Lamanšský průliv.

"Boris Johnson doufá, že sada úliteb směrem k pravicovější části jeho strany pomůže oslabit příliv dopisů Grahamu Bradymu," píše dnes web Politico v odkaze na proceduru, kterou mohou konzervativní poslanci vyvolat hlasování o nedůvěře ve svého lídra.

Podle deníku The Guardian je pravděpodobné, že plán zmrazit koncesionářský poplatek BBC bude populární mezi členy a voliči Konzervativní strany, jejíž představitelé dlouhodobě vyjadřují výhrady vůči práci tohoto veřejnoprávního média. Opoziční labouristé naopak Johnsona obviňují, že útočí na BBC ve snaze udržet se v premiérském postu. "Předseda vlády si myslí, že ti, kdo informují o jeho porušování pravidel by měli nést následky, zatímco on vyvázne bez trestu," řekla stínová ministryně kultury Lucy Powellová.