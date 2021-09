Britská vláda hodlá trestat únosy domácích mazlíčků

Londýn - Britská vláda chce zařadit únos domácích zvířat mezi trestné činy. Během pandemie covidu-19 přibylo krádeží zvířat, zejména psů. Nové zákony by měly umožnit lepší stíhání zločinců, domácím zvířatům zároveň přisoudí status "vnímajících bytostí", uvedla agentura Reuters.

Epidemická opatření a uzávěry vedly k tomu, že si mnoho lidí pořídilo mazlíčky, protože trávili více času doma. Průzkum Asociace výrobců krmiv pro domácí zvířata (PFMA) zjistil, že 2,1 milionu Britů si během pandemie pořídilo zvíře a dalších 1,2 milionu to plánuje. Cena některých psích plemen vzrostla až o 89 procent, čímž se jejich krádež stala pro zločince zajímavější.

Krádež mazlíčka je v Británii trestným činem, za který hrozí maximálně sedm let vězení. Ukradené zvíře je ze zákona považované za ztracený předmět. Nový právní předpis by uznal mazlíčky jako "vnímající bytosti", které jsou více než jen majetek svých pánů. Není ale jasné, zda by se zvýšil maximální trest odnětí svobody.

"Krádež mazlíčka je hrozný zločin, který může rodinám způsobit velké emoční utrpení, zatímco si bezohlední kriminálníci nacpávají své kapsy," uvedla ministryně vnitra Priti Patelová. "Nový trestný čin únosu mazlíčka uzná, že zvířata jsou mnohem víc než jen majetek a poskytne policii další nástroj, jak tyto nemocné jedince postavit před soud," dodala Patelová.

Kriminalizace únosu domácích zvířat je jedním z doporučení vyplývajících ze zprávy komise pro krádeže mazlíčků, kterou vláda ustanovila letos v květnu poté, co ji na narůstající problém upozornili ochránci zvířat. Komise zjistila, že sedm z deseti nahlášených krádeží domácích zvířat se týká psů. Britové loni nahlásili asi 2000 krádeží psů, v zemi jich žije asi deset milionů.