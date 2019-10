Britská vláda dává poslancům tři dny na přijetí zákona o brexitu

Londýn - Za tři dny plánuje britská vláda v dolní komoře parlamentu prosadit prováděcí zákon k dohodě o brexitu. Dnes to potvrdil Jacob Rees-Mogg, který za kabinet premiéra Borise Johnsona dojednává agendu Dolní sněmovny. Poprvé prý budou o návrhu zákona poslanci hlasovat v úterý, do pátku jej mají předat horní komoře parlamentu.

Přijetí zákona je nutnou podmínkou pro ratifikaci dohody o podmínkách britského odchodu z EU. Opatření musí mimo jiné vysvětlit, jak bude Británie splácet unii dojednané vyrovnání finančních závazků, nebo jak bude fungovat mechanismus pro zachování volného režimu na irské hranici, uvedl zpravodajský web BBC. Návrh, který má podle televize Sky News asi 100 stránek, vpodvečer stále nebyl zveřejněn.

"Jak bychom proboha mohli mít šanci jej náležitě zhodnotit?" uvedl v reakci na vládní harmonogram poslanec opoziční Skotské národní strany Pete Wishart.

Rees-Mogg oznámil, že zákon se začne projednávat v úterý a poslanci se také budou moci vyjádřit k načasování jednotlivých fází legislativního procesu. Až poté by případně došlo na předkládání pozměňovacích návrhů. Projednávání v Dolní sněmovně chce vláda završit ve čtvrtek, načež by návrh putoval do Sněmovny lordů.

"Jen tři dny pro tuto historickou a komplikovanou legislativu. Úžasné. Poslanci budou hluboce znepokojeni," komentoval vývoj moderátor televize ITV Robert Peston. Podle informací hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové plánuje vláda na následující dva dny zasedání parlamentu až do půlnoci.

Přijímání prováděcích zákonů k důležitým evropským dohodám podle BBC v minulosti zabralo zpravidla několik týdnů, někdy i výrazně déle. Zákon o vystoupení z unie z loňského roku se v dolní komoře parlamentu projednával 12 dní a v té horní 20, přičemž celý proces trval devět měsíců.

Šéf parlamentu neumožnil znovu projednat brexitovou dohodu

Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow zablokoval nový pokus vlády předložit dnes poslancům ke schválení dohodu o brexitu. Vláda podle něj navrhovala v zásadě stejné usnesení jako v sobotu, přičemž se nezměnily vnější okolnosti, nové projednávání této otázky by tudíž porušovalo procedurální pravidla. Podle Bercowa nicméně kabinet premiéra Borise Johnsona může předložit zákon o ratifikaci podmínek odchodu z Evropské unie.

"Co se týče podstaty, je dnešní usnesení stejné jako sobotní a (Dolní) sněmovna ve věci rozhodla. Dnešní okolnosti jsou stejné jako sobotní okolnosti," uvedl Bercow.

Britští poslanci se podle parlamentních procedurálních pravidel nemohou zabývat otázkou, ke které už ve stejném legislativním období přijali stanovisko. Při mimořádném víkendovém zasedání parlamentu sice nakonec nedošlo na jasný verdikt o návrhu brexitové dohody jako takovém, Dolní sněmovna ale o věci rozhodla. Poslanci odhlasovali, že dohodu neschválí, dokud nebude její obsah převeden do britského práva.

Příslušný ratifikační zákon bude podle britských médií zveřejněn dnes večer. První hlasování v rámci legislativního procesu plánuje vláda na úterý. Bercow dnes označil vládní plány v této věci za legitimní.

Johnson chce i přes aktuální komplikace vyvést Británii z EU na základě své dohody v platném termínu na konci měsíce. Takové vyústění je teoreticky stále možné, vláda ale potřebuje v mimořádně krátkém čase 10 dnů prosadit ratifikační zákon. Podle zpravodajské společnosti BBC v minulosti přijímání podobných opatření trvalo i výrazně déle než několik týdnů.

Britská média se věnují šancím Johnsona na schválení dohody

Šancím, které má premiér Johnson v boji za schválení nové brexitové dohody, se dnes na titulních stránkách věnuje většina britských médií. Podle analýzy listu Financial Times existuje možnost, že se tento týden dohodu schválit podaří. Další média ale uvádějí, že další vývoj kolem brexitu se dá jen těžko předvídat. Probrexitové listy dnes kritizují opoziční labouristy a jejich úsilí o schválení dodatků k dohodě. Například bulvár Daily Mail označuje tuto snahu za sabotáž.

Podle Financial Times v sídle britských premiérů v Downing Street sílí přesvědčení, že Johnson "dokáže přerušit sérii porážek z víkendu a má nyní podporu 320 poslanců potřebných pro vítězství". "Nyní máme potřebný počet," stojí také v titulku listu Metro, který cituje ministra zahraničí Dominika Raaba. List ale zároveň upozorňuje, že opozice se chystá přijmout "desítky pozměňovacích návrhů", mezi nimiž je mimo jiné návrh na uspořádání druhého referenda či na vytvoření celní unie s EU.

Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, píše, že opoziční labouristé podpoří Johnsonovu dohodu, ale jen v případě, že ji vláda následně předloží ke schválení lidem v referendu.

Probrexitová média labouristy dnes na titulních stránkách ostře kritizují. "Corbyn plánuje sabotovat premiérovu dohodu," napsal bulvár Daily Mail. Labouristé podle něj "kují pikle, aby zhatili brexit". "Jak se opovažují! Nový komplot, jak se zmocnit brexitu," napsal v titulku pravicový bulvár Daily Express. "Teď je to BoJo kontra brexitoví banditi: druhé kolo," zdí titulek bulváru The Sun. BoJo je zkratka užívaná pro premiéra Borise Johnsona.

Konzervativní The Daily Telegraph hovoří o "guerillové válce", kterou vede "povstalecká aliance" poslanců, jež chce zabránit odchodu Británie z EU. Výsledek případného hlasování o nové brexitové dohodě je podle něj těžké předpovídat. Johnson se připravuje na další týden "parlamentní šikany", doplnil The Daily Telegraph.

Také levicový The Guardian napsal, že Johnson čelí "nové hrozbě", neboť labouristé prohlásili, že budou usilovat o spojenectví s konzervativními rebely a severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), pomocí kterého by zabránili schválení nové brexitové dohody, nebo prosadili schválení brexitu v měkčí verzi. List The Times rovněž informuje o plánech labouristického lídra Jeremyho Corbyna na prosazení dodatků k brexitové dohodě. Podle jeho zdroje by v tom případě nezbývalo Johnsonovi nic jiného, než "přijmout odklad a znovu se pokusit o uspořádání předčasných voleb".