Britská vláda chce razantněji zasáhnout proti migraci, Albánci azyl nezískají

Londýn - Britská vláda zvažuje, jak omezit vysoké počty migrantů, kteří do země přijíždějí bez příslušných dokladů přes Lamanšský průliv. Ministryně vnitra Suella Bravermanová podle dnešní zprávy listu The Sunday Times podporuje návrh, podle kterého by všichni tito migranti byli po příjezdu zadrženi v záchytných středisek a neměli by právo na legalizaci pobytu. Na udělení azylu podle ministerstva nemají právo Albánci, kteří letos tvoří asi čtvrtinu všech migrantů, již do Británie dorazili nelegální cestou.

Státní tajemník pro přistěhovalectví na ministerstvu vnitra Robert Jenrick dnes stanici GB News řekl, že Albánci v zemi nemají právo na získání azylu, protože přijíždějí z "prokazatelně bezpečné země". "Máme dohodu o navracení (neúspěšných žadatelů), kterou jsme podepsali před rokem, a tisícovka Albánců už se vrátila zpátky. Zjišťujeme, co se dá ještě dělat," řekl Jenrick.

Albánci tvoří asi čtvrtinu ze 44.000 migrantů, kteří letos dorazili bez potřebných dokladů přes Lamanšský průliv.

Bravermanová podle nedělníku The Sunday Times podpořila zprávu, kterou připravil Nick Timothy, bývalý poradce expremiérky Theresy Mayové, v níž jsou poměrně drastické návrhy, jak se s migrací vypořádat. Jedním z nich je například "neomezená délka zadržení" pro všechny migranty, kteří vstoupí do země ilegálně. Podle zprávy by také zákon měl určit, že nikdo, kdo přicestuje z bezpečné země, nemá právo na získání azylu a legální pobyt nemá být umožněn nikomu z těch, kdo zvolí nelegální cestu do Británie.