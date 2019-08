Britská vláda chce do 14. října přerušit jednání parlamentu

Londýn - Britský premiér Boris Johnson podnikl kroky k přerušení parlamentního zasedání krátce po zářijovém skončení letní přestávky, a to až do 14. října. Poslanci by tak zřejmě neměli čas zabránit legislativní cestou brexitu bez dohody. Země má Evropskou unii opustit 31. října. Johnson ale popřel, že by chtěl tímto způsobem zabránit poslancům v zablokování jeho brexitových plánů, a odvolal se na domácí agendu. Labouristická opozice Johnsonovo oznámení označila za "puč proti parlamentu".

Johnson dává opakovaně najevo, že země bez jakýchkoli pochybností z evropského bloku pod dvou dřívějších odkladech odejde 31. října, ať už s dohodou o podmínkách tohoto kroku dojednanou s Bruselem, nebo bez dohody. Parlament je ale proti "divokému brexitu".

Ministerský předseda dnes v dopise poslancům také oznámil, že vláda začne jednat s opozičními stranami o tom, jak v parlamentu prosadit novou brexitovou dohodu, pokud se ji s EU podaří dojednat. Stávající návrh dohody britský parlament třikrát odmítl.

Brexitový mluvčí opozičních a proevropských liberálních demokratů Tom Brake zprávu na twitteru označil za "vyhlášení války, které narazí na železnou pěst". Poslankyně Anna Soubryová, která stojí v čele pětičlenného klubu poslanců složeného z bývalých konzervativců a labouristů, uvedla, že britskou demokracii ohrožuje bezohledný premiér.

Vlivný vládní prounijní poslanec Dominic Grieve prohlásil, že po tomto kroku zesílila pravděpodobnost, že parlament bude hlasovat o nedůvěře vládě. "Je to pokus vládnout bez parlamentu. Je to bezprecedentní a myslím, že premiér bude litovat," dodal s tím, že pro poslance jako je on bude těžké vládu v případném hlasování o nedůvěře podpořit.

Do brexitu zbývá 64 dní, politiky tedy tlačí čas. Dolní sněmovna po letní přestávce znovu zasedne 3. září. Pak by měla jednat dva týdny a znovu po výročních konferencích stran na začátku října. Nyní vláda chce, aby zasedání bylo přerušeno od druhého zářijového týdne až do 14. října, kdy by jej tradičně slavnostně zahájila panovnice, jejíž projev pravidelně oznamuje vládní program pro nadcházející parlamentní zasedání. Poslanci by o něm podle Johnsona mohli hlasovat 21. nebo 22. října.

Myšlenka přerušení parlamentní schůze, která se objevila už v minulosti, je značně kontroverzní. Její kritici ji označují za nedemokratickou.

Podle zdroje deníku The Guardian se dnes uskuteční schůze královnina poradního sboru k tomuto plánu na zámku Balmoral ve Skotsku.

O tom, jak zabránit brexitu bez dohody, jednali v úterý vůdci britských opozičních stran. Shodli se, že opozice se tento scénář bude snažit odvrátit pomocí zákonů. Hlasování o důvěře vládě považují za záložní variantu.