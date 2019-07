Britská vláda bude lidem radit, že mají déle spát

Londýn - Britská vláda se chystá přesvědčovat občany, že by měli v noci déle spát, aby tak co nejlépe chránili své zdraví. V oficiálním dokumentu, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, chce lidem mimo jiné představit vědecké argumenty, proč by měli pravidelně spát alespoň sedm hodin. Zároveň bude varovat, že chronický nedostatek spánku může způsobit vážné zdravotní problémy včetně vyššího rizika obezity, infarktu, cévních mozkových příhod nebo deprese.

O příslušném návrhu nových doporučení informoval list The Times. Podle něj ministr zdravotnictví Matt Hancock v doporučeních určených veřejnosti poprvé bude klást velký důraz na dostatek kvalitního spánku, i když se bude věnovat i dlouhodobým preventivním opatřením v boji proti kouření a obezitě.

"Pokud člověk nespí denně alespoň sedm až devět hodin, působí to škody na jeho fyzickém i duševním zdraví, včetně zvýšeného rizika obezity, mrtvice, infarktů, depresí a úzkostí. Vzhledem k tomu, že až tři čtvrtiny britských dospělých spí pravidelně méně než sedm hodin, máme před sebou velké množství práce," citoval The Times z vládního dokumentu.

Britský kabinet chce poukázat i na to, že podle výzkumu zveřejněného v odborném periodiku Journal of Intensive Care Medicine má nedostatek spánku negativní vliv na rychlost zotavení z nemocí a úrazů, přičemž nemocniční pacienti si často stěžují právě na nekvalitní spánek. Vláda hodlá proto vydat nové pokyny pro státní zdravotnictví, které se mají týkat spánku. Personál například bude mít v popisu práce zajistit pacientům klid na spánek a rušit je jen v případě, že k tomu bude dobrý důvod.

Deník The Times mimo jiné odkazuje na studie, které dokázaly, že každou hodinou, kterou člověk spí méně než doporučovaných sedm hodin, se zvyšuje riziko onemocnění cukrovkou druhého typu o deset procent. Ženy, které pracují v noci, mají až o 30 procent vyšší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu. Muži zase kvůli noční práci mají až o čtvrtinu vyšší riziko infarktů.