Britská trajektová firma P&O své zaměstnance vykořisťuje, tvrdí odbory

Londýn - Noví zaměstnanci, které britská trajektová společnost P&O Ferries najala přes pracovní agentury, dostávají hodinovou mzdu 1,81 libry (53 Kč), zatímco zákonné minimum je v Británii téměř pětkrát vyšší. Tvrdí to odborová organizace The Rail, Maritime and Transport (RMT), podle které jde o šokující ukázku vykořisťování. P&O má některé trajekty registrované na Kypru, v takovém případě se při stanovování mezd nemusí řídit minimem platným v Británii, uvedla dnes BBC.

Společnost P&O Ferries minulý týden svým zaměstnancům prostřednictvím předtočeného vzkazu na platformě Zoom oznámila, že je všechny propouští, aby sama přežila. Celkem šlo asi o 800 lidí. Způsob, jakým zaměstnanci dostali vyhazov, kritizuje vedle odborářů i britská vláda. Zaměstnanci totiž nic netušili ani den předem.

Firmy, které využívají britské přístavy, svá plavidla často registrují v jiných zemích. To jim umožňuje vyplácet nižší mzdy. V Británii platí, že lidé ve věku nad 23 let musejí dostat minimální hodinovou mzdu alespoň 8,91 libry (263 Kč).

Podle odborářů teď P&O najala přes pracovní agentury pro trajekty v Doveru lidi z Indie. "Je to zrada na těch, kteří byli vyhozeni," uvedla odborová organizace RMT k levné náhradě svých bývalých zaměstnanců. P&O k tomu uvedla, že odboráři nemají přesná čísla, ale že se nemůže vyjadřovat k tomu, jak jsou agenturní zaměstnanci na trajektech placeni.

"Dostat vyhazov přes videovzkaz předtočený na platformě Zoom a s upozorněním jen 30 minut předem - tak takhle se ve 21. století se zaměstnanci zacházet nebude," řekl už minulý týden britský ministr dopravy Grant Shapps, když se o kroku P&O Ferries dozvěděl. Situací se začala zabývat i kancelář premiéra Borise Johnsona.

"Zaměstnanci v námořní dopravě v této zemi, stejně jako ve většině světa, neužívají stejných výhod a ochrany, jakých se běžně zaměstnancům dostává. To zkrátka není správné a my usilujeme o to, abychom takové praktiky ukončili," řekl v parlamentu ministr Shapps.

P&O Ferries minulý týden uvedla, že její přežití teď závisí na tom, zda se jí podaří co nejrychleji prosadit zásadní změny ve svém fungování. "Bez těchto změn nemá P&O Ferries budoucnost," upozornila firma. P&O zajišťuje přepravu na vytížených trasách přes moře mezi Británií, Francií a Irskem.

Sama P&O Ferries je registrovaná v Británii, ale vlastníkem je dubajská logistická společnost DP World, která provozuje přístavy v Dubaji. Britskou trajektovou firmu koupila v roce 2019. Proti postupu trajektové firmy se v pondělí konaly v Británii protesty. Část lidí dávala nespokojenost najevo v blízkosti parlamentu a také před londýnskými kancelářemi DP World.