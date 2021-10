Britská škola nabízí lekce smíchu, aby u žaček zmírnila úzkost z pandemie

Londýn - Dívčí škola v Brightonu, kde školně ročně vyjde až na 15.000 liber (456.000 korun), pro své žačky zavedla takzvanou terapii smíchem. Vzdělávací instituce doufá, že hodinu dlouhé lekce smíchu zmírní úzkost, kterou v dětech mohly vyvolat dlouhé uzávěry způsobené pandemií covidu-19, napsal list The Times.

Téměř 200.000 dospívajících dostalo v posledních třech měsících žádanku na vyšetření k odborníkům na duševní problémy, uvedla zpráva britské profesní organizace psychiatrů (Royal College of Psychiatrists). To je téměř třikrát více, než organizace zaznamenala před pandemií. Britská vláda již oznámila, že na podporu duševního zdraví na školách vyhradí 17 milionů liber (517 milionů korun).

Výzkumy ukazují, že smích snižuje hladinu kortizolu, hlavního "stresového" hormonu v lidském těle, a zvyšuje produkci endorfinů, které přispívají k pocitu štěstí a zmírňují bolest či napětí. Může také posílit imunitní systém.

"Děti byly izolované a to jim nevynahradí žádné množství kontaktu přes aplikaci Zoom," uvedla Emma Jenningsová, která vede terapie smíchu na dívčí škole v Brightonu. Její lekce začínají tím, že děti mluví o svých pocitech nervozity nebo úzkosti, než jim dá pokyn, aby se začaly smát "jako padouši z filmů o Jamesi Bondovi".

"Smích bude samozřejmě falešný, ale tělo nepozná rozdíl mezi pravým a umělým. Spustí se tak veškeré výhody, které biochemicky přináší," uvedla Jenningsová. "Jde o obcházení kognitivní části mozku: tělo těží z vašeho falešného smíchu, který se nakonec stejně často promění ve skutečný," dodala terapeutka.

Jenningsová poté provede dívky dechovým cvičením, než se pustí do "rozpustilých a pošetilých her". V jedné na sebe například ukazují prstem a smějí se, zatímco udržují oční kontakt. "Ten je opravdu důležitý, protože stimuluje zrcadlové neurony v mozku, takže se usmíváte a smějete, protože to dělají ostatní. Proto malé děti opětují váš úsměv, když se na ně usmíváte," vysvětlila lektorka.

"Lekci ukončíme meditací smíchem, kde se bezdůvodně smějeme, zatímco sedíme v kruhu. Jednoduše posloucháte smích ostatních, které je velice nakažlivý," řekla terapeutka.

"Mladé dívky toho mají na talíři hodně, ať už jde o úkoly do školy, orientaci ve skupinách vrstevníků nebo vyrovnávání se s tlakem sociálních sítí – žonglují s hodně věcmi," uvedla ředitelka dívčí školy Rosie McCollová k tomu, proč terapie smíchem zavedla. "Mysleli jsme si, že by bylo skvělé zavést čistě zábavnou hodinu, ve které nepocítí ani kapku stresu a budou se při ní hihňat. Děti se průměrně směji 400krát za den, zatímco dospělí jen 15krát, což vysvětluje, proč jsou obecně v mnohem větším stresu. "Ráda bych se ujistila, že se naše žačky smějí nejvíc, jak to jen jde. Tyto terapie zavedeme také pro naše vyučující a rodiče studentek," dodala ředitelka.