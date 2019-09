Britská princezna Charlotte nastoupila do přípravné školy

Londýn - Britská princezna Charlotte dnes zažívá svůj první školní den. Čtyřletou holčičku do soukromé školy Thomas's Battersea School na jihozápadě Londýna doprovodili rodiče, princ William a vévodkyně Kate, a její o dva roky starší bratr George, který už tam chodí.

Charlotte oblečenou do tmavomodré uniformy s červenými prvky přivítala učitelka, která má v přípravné školní třídě na starosti malé žáčky. Britská média si všímají toho, že když rodina vystupovala z auta, Charlotte, která je obvykle protřelejší než George, se držela za ruku vévodkyně Kate a schovávala se za ní. Charlotte se nedávno "vyznamenala", když při regatě vyplázla jazyk na diváky.

Když před dvěma lety šel poprvé do přípravné školy prince Geroge, musel to zvládnout bez mámy. Vévodkyně Kate ho tehdy na této důležité cestě nemohla doprovodit, protože trpěla silnou těhotenskou nevolností. Čekala chlapce Louise.

Škola, kam chodí George a nyní už i Charlotte, klade podle agentury DPA velký důraz na přátelské soužití dětí i učitelů a pochvalu považuje za nejlepší motivační prvek. Ačkoliv jde o křesťanskou instituci, je otevřená dětem všech vyznání.

V Británii mají děti povinnou školní docházku od pěti do 16 let, v Severním Irsku je to už od čtyř let.