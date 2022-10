Britská premiérka Trussová zbavila funkce ministra financí Kwartenga

Britský ministr financí Kwasi Kwarteng přijíždí do sídla premiérky Liz Trussové v Downing Street, 14. října 2022.

Londýn - Britská premiérka Liz Trussová zbavila funkce ministra financí Kwasiho Kwartenga, uvedl dnes zpravodajský server BBC News. Britská média spekulují, že Trussová dnes oznámí změny ve svém ekonomickém plánu, za který spolu s Kwartengem čelila rozsáhlé kritice opozice, ekonomů i svých spolustraníků, z nichž někteří podle britských médií dokonce vážně zvažují pokus o její odvolání.

Kwarteng se dnes předčasně vrátil do Londýna ze zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu. BBC oznámila, že skončil v čele ministerstva financí krátce poté, co byl spatřen jak vchází do sídla premiérky v Downing Street.

Kwarteng ještě ve čtvrtek hájil prosazení kontroverzního ekonomického plánu, který mimo jiné počítá se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí. Chystané vládní reformy vyvolaly chaos na finančních trzích, vedly k pádu libry a způsobily, že podpora konzervativců klesla na rekordně nízkou úroveň.

V čele ministerstva financí strávil kratší dobu než Kwarteng jen Iain Macleod, který v roce 1970 zemřel na infarkt 30 dní poté, co se stal ministrem.

Trussová má odpoledne vystoupit na tiskové konferenci. Její kancelář odmítla uvést, čeho se bude týkat. Podle médií ale oznámí změny chystaných reforem.