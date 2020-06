Britská pošta vydává sérii známek k jubileu kapely Queen

Londýn - Britská pošta vydá sérii 13 známek zachycující přebaly nejpopulárnějších alb a fotografie rockové kapely Queen, která slaví 50. výročí vzniku. Je to čest, řekl bubeník skupiny Roger Taylor. Série známek půjde do prodeje příští měsíc. Kromě motivů z obalů desek slavné formace mají zachycovat extravagantní živá vystoupení a také první fotografie ze studia z roku 1974.

"Jaká čest. Teď musíme být opravdu všudypřítomní," poznamenal k počinu zpěvák a bubeník Taylor.

"Od doby, kdy jsme my čtyři předčasně vyspělí chlapci před 50 lety započali svou kariéru, zasvětili jsme životy uskutečňování svých neuskutečnitelných snů," dodal podle agentury Reuters další člen kapely, kytarista a zpěvák Brian May. "Někdy je zvláštní, když se probudíme a uvědomíme si, jaké teď máme postavení. Stali jsme se národní institucí," poznamenal May.

Queen prodali více než 300 milionů nahrávek a jsou teprve třetí hudební skupinou, jíž královská pošta věnovala poštovní známky. V roce 2007 se této pocty dostalo skupině The Beatles a v roce 2016 kapele Pink Floyd.

Skupina Queen patřila po dvě desetiletí ke špičkám světové rockové scény. Pozornost na sebe poutal zejména frontman Freddie Mercury, který v listopadu 1991 ve věku 45 let podlehl nemoci AIDS. Do srdcí fanoušků se čtveřice zapsala hity jako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Radio Ga Ga, A Kind of Magic nebo The Show Must Go On.