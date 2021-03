Britská policie vyšetřuje sexuální zneužívání na školách, včetně elitních

Londýn - Londýnská policie vyšetřuje několik případů údajných trestných činů popsaných na specializované webové stránce, kterou zřídila mladá žena s cílem upozorňovat na sexuální obtěžování, napadení a "kulturu znásilňování" na školách po celé Británii. Jsou mezi nimi také elitní vzdělávací instituce, informovala agentura AP.

Stránku Everyone’s Invited (Všichni jsou zváni) loni vytvořila 22letá Soma Saraová proto, aby mohli studenti a žáci v anonymitě hlásit případy "misogynie, obtěžování, zneužívání a napadení". Dosud na ni dorazilo na 5800 příspěvků. Stránka podnítila veřejnou debatu, která je označována za obdobu hnutí "Me Too" na britských školách. Celosvětové hnutí "Me Too" se zabývá problematikou násilí na ženách.

Metropolitní policie uvedla, že stránku sleduje, aby zjistila, zda by oběti trestných činů v Londýně mohla povzbudit k nahlášení těchto činů na policii.

Mnoho z anonymních obvinění se týká soukromých škol včetně elitních vzdělávacích institucí ve Spojeném království. Podle vyšetřovatelky Mel Larnemoreové, která se ve Scotland Yardu soustředí na objasňování znásilnění a dalších sexuálních deliktů, je to proto, že státní školy mají s policií navázanou formální spolupráci v rámci projektu nazvaného Bezpečnější školy.

"Síť bezpečnějších škol na soukromých školách nefunguje," řekla stanici BBC. Dodala však, že podle ní je problém širší a netýká se jen soukromých škol. Na webové stránce je zmíněna více než stovka škol po celé Británii.

"Bereme všechna obvinění ze sexuálního napadení velmi vážně," řekla Laremoreová. "Chápeme složité a rozmanité důvody, proč mnoho obětí nekontaktuje bezpečnostní složky, ale osobně bych chtěla ujistit každého, kdo potřebuje naši pomoc, že jsme tu pro vás."

Žáci na londýnské Highgate School, která existuje 456 let a která si za roční školné účtuje 21.600 liber (asi 658.000 Kč), tento týden na protest přerušili výuku. Stalo se tak poté, co správní rada obdržela dokumenty s více než 200 výpověďmi, podle nichž se na Highgate tolerovala "kultura znásilňování". Šlo výlučně o chlapeckou školu, a to až do roku 2004, od kdy do této školy chodí také dívky. Škola v prohlášení oznámila, že radní byli nařčeními "zděšeni a hluboce zaskočeni" a že jmenovali bývalého soudce vyšetřovatelem tohoto případu.

Ředitel další z londýnských prestižních soukromých škol Dulwich College uvedl, že nahlásil několik žáků policii, když je dívky z nedaleké školy obvinily ze sexuálního obtěžování.