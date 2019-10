Britská policie usilovala o přeložení zápasu ČR s Anglií

Londýn - Britská policie kvůli obavám z násilností hostujících fanoušků usilovala o přeložení pátečního zápasu českých fotbalistů s Anglií v pražském Edenu. UEFA však utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy odložit odmítla. Informovala o tom britská média.

O přeložení zápasu požádal zástupce policejního náčelníka Mark Roberts, který má na starosti bezpečnost na fotbale, kvůli obavám, aby se neopakovaly scény z loňské přípravy v Amsterodamu s Nizozemskem. Pro Anglii šlo o zatím poslední zápas v pátek večer a tehdy bylo kvůli řádění v ulicích zadrženo přes sto anglických fanoušků.

Na stadion v Edenu sice bude mít lístky jen 3731 hostujících fanoušků, podle odhadů se ale bude v Praze pohybovat zhruba dvojnásobek anglických příznivců. Česká metropole je navíc pro řadu britských turistů lákavá díky levnému alkoholu a bujarému nočnímu životu.

"Napsal jsem UEFA, aby výkop naplánovaný na páteční večer zvážila. My jsme to nemohli nijak ovlivnit, zejména když jde o zápas venku," citoval Robertse deník The Guardian. "Myslím, že je to nešťastné rozhodnutí. Je lepší kritické situaci předejít než se ji snažit za běhu kontrolovat a pak toho litovat," dodal.

"Co se týče otázky přeložení termínu, tak ten je od losu kvalifikační skupiny daný a je plně v kompetenci UEFA," uvedl v prohlášení mluvčí české reprezentace Petr Šedivý s tím, že přípravám na zápas je věnována maximální pozornost a byly konzultovány s britskou policií.

Angličtí příznivci tentokrát dostali vyšší počet vstupenek, než je pro hosty obvyklé, protože při březnovém utkání ve Wembley byla kvóta navýšena i českým fanouškům. "Toto opatření souvisí i s bezpečnostními otázkami. Docílili jsme toho, aby angličtí fanoušci seděli pohromadě a nebyli roztroušení po celém stadionu," přidal Šedivý.

Čeští hráči z anglických příznivců nemají vůbec žádnou obavu. "Já mám anglické fanoušky rád, oni ten fotbal žerou. Milují sport obecně. Takže jejich náturu mám rád a moc se na to těším," řekl novinářům na dnešním srazu týmu v Praze záložník Tomáš Souček.

Česká policie přistupuje k zápasu s Anglií jako rizikovému stejně jako ke každému jinému mezistátnímu duelu. Konkrétní podobu bezpečnostních opatření oznámí ve čtvrtek, v ulicích každopádně budou dohlížet na pořádek stovky policistů.

Angličtí fanoušci na sebe nechvalně upozornili řáděním i během červnového závěrečného turnaje Ligy národů v Portugalsku. Při semifinále s Nizozemskem i finále s domácím týmem proti nim museli zakročit policejní těžkooděnci. "Portugalská policie asi došla na hranici trpělivosti," uvedl Roberts.

Britská policie ve spolupráci s Fotbalovou asociací přišla s akcí "Nahlaš idiota" a pro příznivce připravila e-mailové adresy a telefonní linky, kde mohou problémové fanoušky nahlásit. "Za ty, kteří několik dní chlastají a dělají potíže, to vždycky odnesou ti slušní. Protože místní policie pak podle toho s nimi jedná," prohlásil Roberts.